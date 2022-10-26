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В Лунинце отключат в очередной раз свет: где, когда и почему

26.10.2022
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Лунинецкий район электрических сетей сообщает об отключении электроэнергии в связи с производством работ на оборудовании трансформаторной подстанции будет отключена электроэнергия в:

-27.10.2022г. в период времени с 10.00 до 17.00 часов в г.Лунинец, ул. Чапаева (55-75, 36-48, 52А, 52Б), Пирогова (25-33, 32-40), пер. Пирогова (3-9, 2-12)

01.11.2022г. в период времени с 10.00 до 17.00 часов в г.Лунинец, ул. Давыдова, Ильина, Савицкого, Цветочная, многоэтажные дома по ул. Ул. Давыдова д.1, 3, 13, 17, 19А, 21А, 23, 25 и ул. Ильина д.14

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