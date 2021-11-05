В Лунинце отметили 104 годовщину Великой Октябрьской революции

Традиционным местом для возложения цветов стал памятник Владимиру Ильичу Ленину, где собрались представители райисполкома, ветераны войны и труда, члены Коммунистической партии Беларуси, представители трудовых коллективов, активисты районных общественных объединений.

Несмотря на разные современные оценки этой исторической даты, одно остается неизменным: Октябрьская революция 1917 года стала одним из важнейших событий ХХ века, которое повлияло на ход истории многих стран.

– Сформированные в период Советского Союза социально-экономические принципы легли в основу развития промышленного, научного, сельскохозяйственного и социального потенциала современного белорусского государства, – отметил председатель районного объединения профсоюзов Игорь Гапон. – Мы должны знать и уважать свое прошлое, чтобы уверенно строить будущее, и передать эту историческую память нашим детям и внукам. Нам нужна сильная, независимая и процветающая страна! Пусть этот праздник побудит каждого из нас еще раз задуматься о пройденном и грядущем, поможет прийти к согласию, взаимоуважению и созиданию. Желаю всем крепкого здоровья, веры в свои силы, благополучия и процветания нашей родной Беларуси!