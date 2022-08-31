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В Лунинце пополняются ряды районной организации «Белая Русь»

31.08.2022
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Сегодня, 31 августа, в канун Дня знаний, ряды Лунинецкой районной организации «Белой Руси» пополнили 10 педагогов учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества г.Лунинца».

В торжественной обстановке председатель районной организации Раиса Мозырчук вручила им членские билеты, поблагодарила за активную гражданскую позицию и пожелала педагогам дальнейших профессиональных успехов, новых смелых планов и неиссякаемых сил для их реализации.

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