В Лунинце пополняются ряды районной организации «Белая Русь»

Сегодня, 31 августа, в канун Дня знаний, ряды Лунинецкой районной организации «Белой Руси» пополнили 10 педагогов учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества г.Лунинца».

В торжественной обстановке председатель районной организации Раиса Мозырчук вручила им членские билеты, поблагодарила за активную гражданскую позицию и пожелала педагогам дальнейших профессиональных успехов, новых смелых планов и неиссякаемых сил для их реализации.