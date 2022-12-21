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В Лунинце после реконструкции открылся центр обслуживания населения Лунинецкого района газоснабжения

21.12.2022
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В Лунинце после реконструкции сдано в эксплуатацию здание Лунинецкого района газоснабжения производственного управления «Пинскгаз» РУП «Брестоблгаз» 

Результат получился достойный! Потребителям газа теперь удобно пользоваться сервисными системами – «одно окно», электронным гидом по оформлению документов – и, что немаловажно, интуитивно-прозрачным размещением всех нужных кабинетов. Ну, а самим газовикам облегчают трудовые будни оборудованные по современным стандартам рабочие места, бытовые помещения и новинки материального обеспечения.

Особо нужно отметить более широкие возможности эксплуатации автомобилей: сейчас практически весь мелкий ремонт и операции по техобслуживанию можно делать собственными силами.

Подробности в ближайшем номере газеты «Лунінецкія навіны»

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