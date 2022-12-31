В Лунинце пожарный Дед Мороз вышел на лёд

В рамках третьего этапа акции «Безопасный Новый год» пожарный Дед Мороз, Спасайка, активисты Белорусской молодежной организации спасателей-пожарных и Белорусского республиканского союза молодежи провели необычное профилактическое мероприятие на ледовой арене «Олимп» г.Лунинца.

Мероприятие началось с фойе ледовой арены, там спасатели вместе с активистами провели с посетителями викторины и конкурсы по основам безопасности, вспомнили, как нужно вести себя в период наступающих праздников, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций.

Не обошлось мероприятие и без главного символа Нового года – пожарного Деда Мороза. Главный герой вместе с помощником Спасайкой встали на коньки и прокатились на льду. Присутствие новогоднего персонажа подарили детям и взрослым заряд положительных эмоций и хорошее настроение.

Каждый участник акции получил на память небольшой подарок в виде буклетов и памяток от МЧС.

В новогодние и рождественские праздники спасатели рекомендует использовать гирлянды только промышленного производства, без повреждений изоляции электропроводов. Пиротехнику приобретать только в специализированных магазинах и перед применением обязательно читать инструкцию. Уважаемые граждане, соблюдайте правила безопасности, берегите себя и своих родных!

По информации Лунинецкого РОЧС

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