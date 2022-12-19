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В Лунинце приём граждан проведёт правовой инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси
22 декабря 2022 г. прием граждан проводит правовой инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси Василюк Сергей Григорьевич по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений.
Приемы состоятся:
в Государственном учреждении «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва Лунинецкого райисполкома» (г.Лунинец, ул.Советская, 22/Б) с 09:00 до 11:00 часов, и в Лунинецком районном объединении профсоюзов (г. Лунинец: ул. Красная, 1, каб. 503) с 11:15 до 13: 15 часов.
Предварительно вопросы можно задать в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов председателю районного объединения профсоюзов Игорю Ивановичу Гапону по телефону 2-28-63.