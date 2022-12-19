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В Лунинце приём граждан проведёт правовой инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси

19.12.2022
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22 декабря 2022 г. прием граждан проводит правовой инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси Василюк Сергей Григорьевич по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений.

Приемы состоятся:

в Государственном учреждении «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва Лунинецкого райисполкома» (г.Лунинец, ул.Советская, 22/Б) с 09:00 до 11:00 часов, и в Лунинецком районном объединении профсоюзов (г. Лунинец: ул. Красная, 1, каб. 503) с 11:15 до 13: 15 часов.

 Предварительно вопросы можно задать в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов председателю районного объединения профсоюзов Игорю Ивановичу Гапону по телефону 2-28-63.

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