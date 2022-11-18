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В Лунинце произошёл пожар в жилом доме

18.11.2022
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На территории Брестской области за минувшие сутки произошло два пожара

17.11.2022 в 15-35 поступило сообщение о загорании в квартире многоквартирного жилого дома в г. Пинске. В результате пожара огнем повреждена газовая плита, мебель и имущество в помещении кухни. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

17.11.2022 в 18-26 поступило сообщение о загорании в жилом доме в г. Лунинце. В результате пожара огнем повреждена кровля. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

По информации областного УМЧС

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