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В Лунинце пройдет первенство Беларуси по мотоболу
В Лунинце состоится первенство Республики Беларусь по мотоболу 2021 года. За победу сразятся 4 команды: “Ракета” (Лунинец), “Юность” (Пинск), “Светлогорск” (Светлогорск) и “Бобруйск” (Бобруйск).
Матчи пройдут на мотодроме 22 и 23 мая. Открытие соревнований запланировано на 11.45.
|22 мая
|“Ракета” – “Бобруйск”
|12.00
|“Юность” – “Светлогорск”
|14.00
|“Ракета” – “Светлогорск”
|17.00
|23 мая
|“Юность” – “Бобруйск”
|10.00
|“Светлогорск” – “Бобруйск”
|13.00
|“Ракета” – “Юность”
|15.00