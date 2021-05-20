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В Лунинце пройдет первенство Беларуси по мотоболу

В Лунинце состоится первенство Республики Беларусь по мотоболу 2021 года. За победу сразятся 4 команды: “Ракета” (Лунинец), “Юность” (Пинск), “Светлогорск” (Светлогорск) и “Бобруйск” (Бобруйск).

Матчи пройдут на мотодроме 22 и 23 мая. Открытие соревнований запланировано на 11.45.

22 мая
“Ракета” – “Бобруйск” 12.00
“Юность” – “Светлогорск”  14.00
“Ракета” – “Светлогорск” 17.00
23 мая
“Юность” – “Бобруйск” 10.00
“Светлогорск” – “Бобруйск” 13.00
“Ракета” – “Юность” 15.00

 

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