В Лунинце пройдет первенство Беларуси по мотоболу

В Лунинце состоится первенство Республики Беларусь по мотоболу 2021 года. За победу сразятся 4 команды: “Ракета” (Лунинец), “Юность” (Пинск), “Светлогорск” (Светлогорск) и “Бобруйск” (Бобруйск).

Матчи пройдут на мотодроме 22 и 23 мая. Открытие соревнований запланировано на 11.45.