В Лунинце прошел премьерный показ фильма о восстании в Лахвенском гетто. О его всебелорусской премьере мы рассказывали здесь.

Художественно-документальная картина «Лахва. Цена свободы» повествует о том, как молодые узники гетто, идя на верную смерть, поднялись против нацистов и местных полицаев. Шансы на успех в схватке с вооруженными до зубов карателями были близки к нулю. Тем не менее, из 2,5 тысяч евреев 150 удалось спастись. Их воспоминания и легли в основу фильма.

Продюсер Владимир Бокун, презентуя картину в городском Доме культуры, отметил:

– Ровно 80 лет назад, 3 сентября 1942 года, узники гетто в Лахве решили не сдаваться. Вы все это знаете. Мне важно, чтобы лунинчане стали первыми зрителями фильма.

По словам создателя, это не совсем обычная лента.

– Традиционно мы приглашаем на съемки профессиональных актеров. Здесь же решили рискнуть и в качестве эксперимента в кадре появились простые лунинчане, – раскрыл детали процесса съемок Владимир Бокун. – Мы не ошиблись – фильм удался. Вчера в Минске его оценили профессионалы, они отметили, что получилось убедительно, честно, профессионально. Во многом благодаря тому, что съемки проходили именно там, где разыгралась трагедия, а на экране мы видим нынешних жителей Лунинетчины.

Сценарист Борис Герстен признался, что изначально не очень верил в то, что современные подростки без должной подготовки смогут убедительно сыграть на экране тех, кто восстал против фашизма 80 лет назад.

– Думал, что ребята до конца не осознают трагичность истории. Боялся, что будут улыбаться друг другу, переглядываясь перед камерой. Но как же я ошибся! – рассказал сценарист. – Вопреки моим опасениям фильм состоялся. Причем как один из лучших из тех, над которыми мне доводилось работать в последние годы. Это большая удача.

Помощь в проведении съемок оказали не только артисты из народа, но и сотрудники местного подразделения МЧС, военнослужащие Пинского пограничного отряда со служащими собаками, коневоды и лошади из Кожан-Городка, специалисты Автомобильного парка №10 г. Лунинца и других служб и организаций.

– На съемки было выделено всего два дня. Но даже за такой короткий срок коллективу удалось проделать колоссальную работу, стать единым целым на площадке и создать серьезную картину. Лунинчане работали с особенной самоотдачей и трепетом. Дети и взрослые погрузились в процесс с головой, четко выполняли поставленные задачи, – отметила режиссер Ирина Васильева. – Никому не нужно было объяснять детали трагедии и просить изобразить те или иные чувства. Абсолютно каждый – от мала до велика – на подсознательном уровне понимал, как нужно играть.

Снялся в картине и нынешний директор Лахвенской средней школы Александр Ярохович.

– Три года назад заинтересовался темой восстания в гетто. Несмотря на то, что эти события разворачивались так давно и их свидетели в большинстве уже не с нами, удалось не только выяснить подробности, но и отыскать фотографии, сделанные сразу после трагедии. Рад, что они пригодились создателям фильма, – сказал Александр Ярохович. – Фильм называется «Лахва. Цена свободы». Однако, на мой взгляд, эта картина показывает не только цену свободы, но и цену правды, что в наши дни крайне важно. Мы говорим не только о восстании в гетто как событии в истории, но и на примере отдельно взятых семей раскрываем трагедию народа, боровшегося с фашизмом на наших землях.

Специально на премьеру в Лунинец из России приехал Марк Слонимский. Его предки погибли тоже 3 сентября 1942 года, но не в Лахве, а в соседнем Кожан-Городке.

– Смотреть такие фильмы тяжело, но нужно, чтобы помнить о войне ради мира. Из 30 членов моей семьи чудом спаслись трое. Это жуткая трагедия.

К слову, в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, на территории Лунинецкого района было установлено 5 ранее неизвестных мест массового уничтожения мирных граждан. Так, в прошлом году недалеко от Лунинца в урочище Мочуло были обнаружены останки по меньшей мере 834 человек.

– Самые страшные и трагические события, связанные с уничтожением мирного населения на Лунинетчине, происходили именно в 1942 году, – поделился помощник прокурора Лунинецкого района Станислав Давидавичус. – Так, в июне 1942-го были расстреляны более 30 заложников из жителей деревни Вулька-1, а также 51 человек в деревне Бостынь. В сентябре расстреляны 937 евреев в Кожан-Городке и более 2 тысяч евреев в Лахве. В ноябре сожжена деревня Ситницкий Двор и уничтожены около 500 ее жителей. В декабре расстреляны более 80 жителей деревни Ракитно.

Премьера фильма «Лахва. Цена свободы» для широкой аудитории проходит сегодня на телеканале ОНТ в программе «Обратный отсчет».

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