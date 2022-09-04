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В Лунинце прошел премьерный показ фильма о восстании в Лахвенском гетто

04.09.2022
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В Лунинце прошел премьерный показ фильма о восстании в Лахвенском гетто. О его всебелорусской премьере мы рассказывали здесь.

Художественно-документальная картина «Лахва. Цена свободы» повествует о том, как молодые узники гетто, идя на верную смерть, поднялись против нацистов и местных полицаев. Шансы на успех в схватке с вооруженными до зубов карателями были близки к нулю. Тем не менее, из 2,5 тысяч евреев 150 удалось спастись. Их воспоминания и легли в основу фильма. 

Продюсер Владимир Бокун, презентуя картину в городском Доме культуры, отметил: 

 Ровно 80 лет назад, 3 сентября 1942 года, узники гетто в Лахве решили не сдаваться. Вы все это знаете. Мне важно, чтобы лунинчане стали первыми зрителями фильма. 

По словам создателя, это не совсем обычная лента. 

 Традиционно мы приглашаем на съемки профессиональных актеров. Здесь же решили рискнуть и в качестве эксперимента в кадре появились простые лунинчане, – раскрыл детали процесса съемок Владимир Бокун. – Мы не ошиблись – фильм удался. Вчера в Минске его оценили профессионалы, они отметили, что получилось убедительно, честно, профессионально. Во многом благодаря тому, что съемки проходили именно там, где разыгралась трагедия, а на экране мы видим нынешних жителей Лунинетчины. 

Сценарист Борис Герстен признался, что изначально не очень верил в то, что современные подростки без должной подготовки смогут убедительно сыграть на экране тех, кто восстал против фашизма 80 лет назад. 

 Думал, что ребята до конца не осознают трагичность истории. Боялся, что будут улыбаться друг другу, переглядываясь перед камерой. Но как же я ошибся! – рассказал сценарист. – Вопреки моим опасениям фильм состоялся. Причем как один из лучших из тех, над которыми мне доводилось работать в последние годы. Это большая удача. 

Помощь в проведении съемок оказали не только артисты из народа, но и сотрудники местного подразделения МЧС, военнослужащие Пинского пограничного отряда со служащими собаками, коневоды и лошади из Кожан-Городка, специалисты Автомобильного парка №10 г. Лунинца и других служб и организаций. 

 На съемки было выделено всего два дня. Но даже за такой короткий срок коллективу удалось проделать колоссальную работу, стать единым целым на площадке и создать серьезную картину. Лунинчане работали с особенной самоотдачей и трепетом. Дети и взрослые погрузились в процесс с головой, четко выполняли поставленные задачи, – отметила режиссер Ирина Васильева. – Никому не нужно было объяснять детали трагедии и просить изобразить те или иные чувства. Абсолютно каждый – от мала до велика – на подсознательном уровне понимал, как нужно играть. 

Снялся в картине и нынешний директор Лахвенской средней школы Александр Ярохович. 

 Три года назад заинтересовался темой восстания в гетто. Несмотря на то, что эти события разворачивались так давно и их свидетели в большинстве уже не с нами, удалось не только выяснить подробности, но и отыскать фотографии, сделанные сразу после трагедии. Рад, что они пригодились создателям фильма, – сказал Александр Ярохович.  Фильм называется «Лахва. Цена свободы». Однако, на мой взгляд, эта картина показывает не только цену свободы, но и цену правды, что в наши дни крайне важно. Мы говорим не только о восстании в гетто как событии в истории, но и на примере отдельно взятых семей раскрываем трагедию народа, боровшегося с фашизмом на наших землях. 

Специально на премьеру в Лунинец из России приехал Марк Слонимский. Его предки погибли тоже 3 сентября 1942 года, но не в Лахве, а в соседнем Кожан-Городке. 

 Смотреть такие фильмы тяжело, но нужно, чтобы помнить о войне ради мира. Из 30 членов моей семьи чудом спаслись трое. Это жуткая трагедия. 

К слову, в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, на территории Лунинецкого района было установлено 5 ранее неизвестных мест массового уничтожения мирных граждан. Так, в прошлом году недалеко от Лунинца в урочище Мочуло были обнаружены останки по меньшей мере 834 человек. 

 Самые страшные и трагические события, связанные с уничтожением мирного населения на Лунинетчине, происходили именно в 1942 году, – поделился помощник прокурора Лунинецкого района Станислав Давидавичус. – Так, в июне 1942-го были расстреляны более 30 заложников из жителей деревни Вулька-1, а также 51 человек в деревне Бостынь. В сентябре расстреляны 937 евреев в Кожан-Городке и более 2 тысяч евреев в Лахве. В ноябре сожжена деревня Ситницкий Двор и уничтожены около 500 ее жителей. В декабре расстреляны более 80 жителей деревни Ракитно. 

Премьера фильма «Лахва. Цена свободы» для широкой аудитории проходит сегодня на телеканале ОНТ в программе «Обратный отсчет».

sb.by

 

 

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