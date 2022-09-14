В Лунинце прошла первая сессия Молодежного парламента второго созыва

При районном Совете депутатов прошла первая сессия Молодежного парламента второго созыва.

«Почти треть наших граждан родились в суверенной Беларуси. Это юноши и девушки, которые выстраивают действительность с точки зрения жителей самостоятельного европейского государства. И пришло время активно включать этих молодых людей в политическую жизнь страны», – сказал Президент Александр Лукашенко. Эти слова объясняют цели и задачи органа, утвержденного решением президиума районного Совета депутатов от 14 мая 2019 года.

На сегодняшний день в состав Молодежного парламента Лунинетчины входят 33 человека. Они представляют различные сферы жизнедеятельности района: местной власти, промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг и торговли, ЖКХ, транспорта, банковской сферы, образования, здравоохранения и культуры.

На повестке дня сессии стояли организационные вопросы. Путем открытого голосования председателем Молодежного парламента избрана Марина Качура, старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лунинецкого РОЧС, ее заместителем – Дмитрий Пачко, экономист по сбыту ОАО «Лунинецкий молочный завод». Обязанности секретаря возложены на Дану Мокейчик, специалиста по кадрам Полесской опытной станции. Стоит добавить, что за все кандидатуры присутствующие проголосовали единогласно. Удостоверения членам Молодежного парламента вручил Виктор Рафалович.

Созданы четыре постоянные комиссии: по защите прав молодежи и профилактике правонарушений, по взаимодействию с общественными организациями и СМИ, волонтерской деятельности, по социально-культурной сфере, по вопросам экологии, спорта и туризма, здорового образа жизни.

Далее программа мероприятия носила познавательный характер. Молодые люди побывали в краеведческом музее, где их вниманию была представлена экспозиция на тему геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

Экскурсия на «Лунинецкий молочный завод» оставила незабываемые впечатления – юноши и девушки ознакомились с работой различных участков предприятия, продегустировали продукцию.

Во время переезда на РУПП «Гранит» у ребят была возможность пообщаться в непринужденной обстановке. Посетили смотровую площадку карьера и музей, а на встрече с руководством предприятия задавали интересующие их вопросы.

В райцентр возвращались с массой новых впечатлений. Впереди ждет множество задач, но судя по оптимизму и задору, с которым проходила нынешняя встреча, наши земляки с ними обязательно справятся.