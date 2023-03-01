В Лунинце прошли традиционные историко-филологические чтения имени Николая Анцукевича

В гимназии г. Лунинца прошли традиционные историко-филологические чтения имени Николая Петровича Анцукевича «От уроков войны к миру и созиданию».

На Чтения собрались учащиеся и педагоги гимназий полесского региона. Это представители Микашевичской гимназии им. В. Недведского и Ельской районной гимназии. Уже стало доброй традицией участие в историко-филологических чтениях Татьяны Васильевны Конопацкой, журналиста, краеведа, члена Союза писателей Беларуси, настоятеля храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших» протоиерея Сергия Крышталя. В этом году учащиеся и педагоги гимназии с радостью встретили и Татьяну Демидович, председателя Брестского областного отделения Союза писателей Беларуси, Анатолия Бензерука, историка, писателя и журналиста, уроженца д.Бостынь, Николая Николаевича Ковальца, председателя районной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане.

Учащиеся гимназии Дарья Труханович и Иван Некрашевич, Назира Алекберова и Никита Абраменя познакомили участников Чтений с фактами из жизни Н.П. Анцукевича.

Н.П. Анцукевич работал учителем Лунинецкой русской реальной гимназии.

Благодаря его деятельности город Лунинец отмечен в литературных энциклопедиях, известен в Вильнюсе (Литва) и Ярославле (Россия), где создан музей «Слова о полку Игореве». Благодаря переводу «Слова о полку Игореве», который сделал обычный учитель, Лунинец отмечен в энциклопедиях Беларуси, Литвы, России.

Не оставила равнодушными гостей и инсценировка отрывка из «Слова о полку Игореве» «Плач Ярославны» в исполнении учащихся 10 кл. Натальи Ярохович и Глеба Ивашкевича.

Гости смогли поучаствовать в интерактивной программе к Международному дню родного языка. Учащиеся 6 кл. Анастасия Савина и Дарья Богдан провели интерактивную медиа-азбуку для гостей «Беларусь в моём сердце». Аквагрим «З любоўю да Бедарусі» наносили участникам мероприятия учащиеся 5 “А” класса с классным руководителем Колчиной Е.В.

Была организована экскурсия в научную лабораторию, а Татьяна Степановна Гончаренко, учитель начальных классов, вместе с учащимися 1 “А” класса приветствовала всех в детском развивающем центре “Логик-смайл”, где гости познакомились с зоной леготерапии, а также приняли участие в логическом квесте.

Интересной и познавательной стала экскурсия в краеведческий уголок “Беларуская хатка”, где учащиеся 8 “Б” кл. под руководством Валентины Константиновны Казун рассказали о том, какой была белорусская хатка, познакомили с бытовыми предметами, родом занятий белорусов, с культурными традициями и обычаями народа, поверьями, которые до сегодняшнего дня бытуют на Полесье

В фойе гимназии разместилась экспозиция “Память и боль белорусской земли”. Учащиеся 11 кл. поделились впечатлениями об участии в проекте ОНТ “Лахва. Цена свободы”.

Историко-краеведческая секция Чтений была представлена исследовательскими работами учащихся. Так, учащиеся 10 кл. Казун Анастасия и Дана Максимчик под руководством Оксаны Григорьевны Орешкевич, учителя истории, представили проект «Беларусь на арене мировых военных действий», а Ирина Александровна Сакович, учитель русского языка и литературы, презентовала исследовательский проект «Память объединяет поколения». Она отметила, что про военные действия на фронте есть много информации, а вот о том, как выживали в тылу, каким путём ковалась победа теми, перед кем стояла задача просто выжить – очень мало информации. Свидетелей тех событий становится всё меньше и меньше, а значит, и теряются факты…факты уничтожения нашего народа, геноцида над ним.

Именно для полного восстановления картины той жуткой войны не хватало несколько деталей. Они связаны с тыловиками.

Творческой командой учителей и учащимися гимназии в 2019 году было принято решение о сборе информации о жизни в тылу в годы войны.

Первый сборник «Память объединяет поколения» увидел свет в 2020 году. В него вошёл ряд воспоминаний людей, чью жизнь нарушила война.

В 2022 году вышел второй сборник. Ребят и взрослых, кому стала интересна военная история жизни в тылу, стало больше.

Авторами сборников стали Тимофей Кравцов (9-й класс, «Мелодия человеческого страдания»), Никита Абраменя (11-й класс, «Век тебе буду благодарна!»), Владислав Галюк (10-й класс, «Юные помощники партизан»), Матвей Якубович (11-й класс, «Вдали от Родины»).

Впечатляющими были выступления Нины Борисовны Трегубовой (заместитель директора, «Каб толькі не было вайны!») и Ирины Петровны Романчук (библиотекарь, «Бостынская история любви»), которые поделились воспоминаниями мамы и сестры.

В 2024 году исполнится 35 лет со дня вывода советских войск из Афганистана, и выпуск третьего сборника, как сообщила Ирина Александровна, будет приурочен к этой дате.

Учащийся 10 кл. Микашевичской гимназии им.В.И.Недведского Лыщенко Кирилл Витальевич представил свой исследовательский проект «Праведники народов мира на территории Лунинецкого района».

Каждое исследование вызывало неподдельный интерес. Своими открытиями увлекали гимназисты не только Брестчины, но и Гомельщины.

Не могли оставить равнодушными факты геноцида белорусского народа из исследовательской работы «Геноцид на территории Ельского района» учащихся Ельской районной гимназии.

И в продолжение темы геноцида белорусского народа гостям и участникам Чтений руководитель военно-патриотического воспитания гимназии Виктор Александрович Сайко предложил к просмотру фильм «Бостынь. Место Памяти», снятый при участии членов объединении по интересам гимназии «Поисковики-исследователи». Трагедия Бостыни была показана и в постановке учащихся 11 кл. Климашевского Никиты, Коваль Алеси и Сыцевича Валентина.

Учащиеся и педагоги, гости XII историко-филологических чтений имени Николая Петровича Анцукевича приняли участие в диалоговой площадке «Историческая память – основа воспитания человека и гражданина»

Все участники Чтений были награждены грамотами и благодарностями.

XII историко-филологические чтения имени Николая Петровича Анцукевича завершились интеллектуальной игрой «Игра патриотов» и «Вечером дружбы», где ребята смогли пообщаться, поделиться впечатлениями о проведённом мероприятии.

Ирина Сакович, учитель русского языка и литературы гимназии Лунинца

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