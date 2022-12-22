В Лунинце прошёл финал районного этапа конкурса «Учитель года Республики Беларусь» (фоторепортаж)
21 декабря в городском Доме культуры Лунинца прошёл финальный тур районного этапа республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь».
Победители районного этапа конкурса, награжденные дипломами отдела по образованию Лунинецкого райисполкома:
в номинации «Воспитатель дошкольного образования»
— Емельянова Е.А. (Д/с №10 г.Лунинца);
в номинации «Начальное обучение»
— Захаркевич Г.А. (Межлесская СШ);
в номинации «Математика, информатика, физика, астрономия»
— Гриневич О.И. (Гимназия г.Лунинца);
в номинации «Химия, биология»
— Сулковская Т.А. (Микашевичская гимназия);
в номинации «История, обществоведение, география»
— Рафалович С.Л. (СШ №4 г.Лунинца);
в номинации «Рус.яз и лит-ра, бел.яз. и лит-ра»
— Борисевич О.В. (СШ №2 г.Лунинца);
в номинации «Ин. яз.»
— Олесик Ю.С. (СШ №2 г.Микашевичи);
в номинации «Музыка, изобраз. искусство, физ.культура и здоровье, труд. обучение, черчение, допризывная подготовка»
— Колбович И.С. (СШ №2 г.Микашевичи).
Подробности в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 23 декабря
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