В Лунинце прошёл финал районного этапа конкурса «Учитель года Республики Беларусь» (фоторепортаж)

21 декабря в городском Доме культуры Лунинца прошёл финальный тур районного этапа республиканского​ конкурса​ профессионального мастерства педагогических работников «Учитель​ года​ Республики Беларусь».

Победители районного этапа конкурса, награжденные дипломами отдела по образованию Лунинецкого райисполкома:

в номинации «Воспитатель дошкольного образования»

— Емельянова Е.А. (Д/с №10 г.Лунинца);

в номинации «Начальное обучение»

— Захаркевич Г.А. (Межлесская СШ);

в номинации «Математика, информатика, физика, астрономия»

— Гриневич О.И. (Гимназия г.Лунинца);

в номинации «Химия, биология»

— Сулковская Т.А. (Микашевичская гимназия);

в номинации «История, обществоведение, география»

— Рафалович С.Л. (СШ №4 г.Лунинца);

в номинации «Рус.яз и лит-ра, бел.яз. и лит-ра»

— Борисевич О.В.​ (СШ №2 г.Лунинца);

в номинации «Ин. яз.»

— Олесик Ю.С. (СШ №2 г.Микашевичи);

в номинации «Музыка,​ изобраз. искусство, физ.культура и здоровье, труд. обучение, черчение, допризывная подготовка»

— Колбович И.С. (СШ №2 г.Микашевичи).

Подробности в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 23 декабря

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