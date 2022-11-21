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В Лунинце проведёт приемы граждан правовой инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси

21.11.2022
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24 ноября 2022 г. Лунинецким районным объединением профсоюзов будут организованы приемы граждан правовым инспектором труда Федерации профсоюзов Беларуси Притупчик Алесей Ивановной по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений.

Приемы состоятся:

— в ОАО «Полесьеэлектромаш», г.Лунинец, ул.Красная, 179, с 09:00 до 11:00 часов;

-в Лунинецком районном объединении профсоюзов с 11:15 до 13:15 часов по адресу: г.Лунинец, ул.Красная, д.1, каб.503.

Предварительно вопросы можно задать в рабочие дни с 8:00 до 17:00 часов председателю районного объединения профсоюзов Игорю Ивановичу Гапону по телефону 2-28-63.

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