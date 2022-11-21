В Лунинце проведёт приемы граждан правовой инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси

24 ноября 2022 г. Лунинецким районным объединением профсоюзов будут организованы приемы граждан правовым инспектором труда Федерации профсоюзов Беларуси Притупчик Алесей Ивановной по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений.

Приемы состоятся:

— в ОАО «Полесьеэлектромаш», г.Лунинец, ул.Красная, 179, с 09:00 до 11:00 часов;

-в Лунинецком районном объединении профсоюзов с 11:15 до 13:15 часов по адресу: г.Лунинец, ул.Красная, д.1, каб.503.

Предварительно вопросы можно задать в рабочие дни с 8:00 до 17:00 часов председателю районного объединения профсоюзов Игорю Ивановичу Гапону по телефону 2-28-63.

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