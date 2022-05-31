В Лунинце провели акцию против курения

Специалистами отделения социальной адаптации и реабилитации ГУ «Лунинецкий территориальный центр социального обслуживания населения» 31 мая 2022 года была организована и проведена акция «Откажемся от курения сегодня и навсегда!», приуроченная к Всемирному дню без табака.

Участники акции вышли на улицы города с яркими плакатами антиникотиновой направленности с целью привлечения внимания граждан к проблеме, связанной с употреблением никотиновой продукции, мотивации населения к отказу от курения, информировании население о выгодах и преимуществах жизни без табака. Также в обмен на сломанные и выброшенные сигареты гражданам вручались фрукты, как поощрение за желание избавиться от пагубной, отравляющей организм привычки.

Директор центра Т.Н. Потурай