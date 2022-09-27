В Лунинце с аукциона продаётся недостроенный дом по улице Машерова. Начальная цена менее 23 тысяч рублей
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже не завершенного строительством незаконсервированного одноквартирного жилого дома в г.Лунинце
Организатор аукциона: РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Лунинецкий филиал.
Продавец: Лунинецкий районный исполнительный комитет.
Место, дата, время проведения аукциона: Брестская обл., г.Лунинец, ул.Красная,74, актовый зал (3-й этаж ), 11.11.2022г., в 09.30.
Место, дата, время начала и окончания приема заявлений об участии в аукционе, номер контактного телефона комиссии: Брестская обл., г.Лунинец, ул.Красная,74, 2-й этаж, кабинет №7; с 04 октября 2022г. по 04 ноября 2022г. включительно с 9.00 – 12.00 в рабочие дни, (вых.: суб., вскр.); тел. 8 (01647) 2-33-47.
Регистрация участников – 11.11.2022г. с 9.00 до 09.25 (к участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие регистрацию).
Информация о публикации извещения о проведении аукциона: www.gki.gov.by, www.brest-region.gov.by, www.luninets.brest-region.gov.by, www.agrbrest.by.
Адрес земельного участка,
кадастровый номер
|Площадь земельного участка, га
|Целевое назначение использования земельного участка
|Ограничения (обременения) прав на земельный участок
|Срок аренды, лет
|Описание не завершенного строительством жилого дома (недвижимые улучшения незарегистрированные в ЕГРНИ)
|Начальная цена (незавершенный дом/ право аренды земельного участка), руб.
Сумма задатка
(10% от начальной цены), руб.
|Расходы, связанные с подготовкой документации, необходимой для проведения аукциона, руб.
|Затраты на проведение аукциона.
Брестская обл., Лунинецкий р-н, г.Лунинец, ул.Машерова,31
124750100001003414
|0,1120
|для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома
|отсутствуют
|99
|летняя кухня, забор
22 699,80
(18 687,40/ 4 012,40)
|2 269,98
|509,04
|затраты на размещение рекламы, организацию и проведение аукциона
1. Инженерные коммуникации на участке отсутствуют. Возможность подключения к внеплощадочным сетям водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и пр., и точки подключения определяются проектом.
2. Размер увеличения цены земельных участков (шаг аукциона) 10 % от предыдущей цены называемой аукционистом.
3. Размер штрафа, уплачиваемый в случаях, определенных с Положением о порядке продажи не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов, дач с публичных торгов, утв. Постановлением Совета Министров республики Беларусь от 23.03.2018г. №220 и Указом Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» от 05.05.2009г. №232 – 3 200,0 рублей.
4. Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо (лично либо через своего представителя) в установленный в извещении срок подают заявление об участии в аукционе с указанием предмета аукциона, представляют документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный (текущий) банковский счет организатора аукциона РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Лунинецкий филиал BY84BAPB30122804300110000000 ОАО «Белагропромбанк» г.Минск, БИК BAPBBY2X, УНП 200106673, ОКПО 033685451005, с отметкой банка, а также заключают с РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Лунинецким филиалом соглашение, определяющее взаимные права и обязанности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по форме, утверждаемой Государственным комитетом по имуществу.
Кроме того, в комиссию по продаже не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов с публичных торгов представляются:
гражданином — копия документа, удостоверяющего личность, без нотариального засвидетельствования; индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования; представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства; представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь — доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица; представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического лица – копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения, доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком. Консолидированными участниками для участия в аукционе представляются также оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе.
При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальные предприниматели, юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность.
5. Всем желающим предоставляется возможность ознакомления с землеустроительной документацией по соответствующему земельному участку. Осмотр земельного участка осуществляется желающими самостоятельно.
6. Условия продажи: победителем признается участник, предложивший наивысшую цену.
7. Условия проведения аукциона: наличие не менее двух участников.
8. Плата за предмет аукциона осуществляется по безналичному расчету в расчетных билетах национального банка Республики Беларусь.
9. Участник аукциона имеет право до начала аукциона письменно отозвать заявление об участии в нем. Неявка участника аукциона на аукцион приравнивается к письменному отзыву заявления об участии в нем.
10. Задаток возвращается участникам аукциона, не выигравшим торги, лицам, отказавшимся от участия в аукционе, в течение 5 рабочих дней со дня подачи письменного заявления. В случае признания аукциона несостоявшимся задатки возвращаются участникам аукциона в течение 5 рабочих дней со дня подачи письменного заявления.
11. Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в случае его отказа (уклонения) от подписания протокола о результатах аукциона, и (или) внесения платы за предмет аукциона в установленные сроки, и (или) возмещения затрат на организацию и проведение аукциона; участники аукциона, и(или) не выполнения условий, предусмотренных в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона, которые подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка, а также иные условия участия в аукционе, отказавшиеся объявить свою цену за предмет аукциона, в результате чего аукцион признан нерезультативным, уплачивают штраф в размере, предусмотренном в соглашении. При этом внесенный задаток не возвращается.
12. Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на предоставление предмета аукциона по начальной цене, увеличенной на 5%, обязан:
— в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо протокола о признания аукциона несостоявшимся, внести плату за земельный участок, возместить расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения, а также возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, окончательный размер которых определяется до аукциона и доводится до сведения участников аукциона при заключительной регистрации, и фиксируется в соответствующих ведомостях ознакомления участников;
— не позднее двух рабочих дней после совершения указанных платежей, предоставить в Лунинецкий районный исполнительный комитет копии платежных документов и заключить договор аренды земельного участка с Лунинецким районным исполнительным комитетом;
— в течение двух месяцев со дня подписания договора аренды земельного участка, но не позднее трех месяцев со дня утверждения протокола о результатах аукциона, обратиться в Лунинецкий филиал РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» за государственной регистрацией возникновения права, ограничений на земельный участок и изменением целевого назначения земельного участка;
— юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в течение шести месяцев, а гражданину в течение одного года, со дня государственной регистрации на земельный участок, разработать и согласовать в установленном законодательством порядке проектную документацию на строительство одноквартирного жилого дома и нежилых капитальных построек и приступить к занятию данного земельного участка в соответствии с целью и условиями его предоставления;
— до начала строительства снять на земельном участке плодородный слой почвы из-под пятен застройки и использовать для благоустройства участка;
— по окончании срока (по минованию надобности, но не позднее, чем за три месяца до истечения срока действия договора) аренды земельного участка, в установленном порядке возвратить его прежнему землепользователю в состоянии, пригодном для использования по назначению или продлить срок пользования им.
13. Порядок проведения аукционных торгов определяется Положением о порядке продажи не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов, дач с публичных торгов, утверждённым постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 220 от 23 марта 2018 г. «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 26 декабря 2017 г. № 463».