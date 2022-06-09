В Лунинце на аукционе продаётся участок под строительство дома. Первоначальная цена — 9 тысяч рублей

Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка в частную собственность в г.Лунинце

Организатор аукциона: РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Лунинецкий филиал.

Продавец: Лунинецкий районный исполнительный комитет.

Место, дата, время проведения аукциона: Брестская обл., г.Лунинец, ул.Красная,74, актовый зал (3-й этаж ), 22.07.2022г., в 10.00.

Место, дата, время начала и окончания приема заявлений об участии в аукционе, номер контактного телефона комиссии: Брестская обл., г.Лунинец, ул.Красная,74, 2-й этаж, кабинет №7; с 17 июня 2022г. по 18 июля 2022г. включительно с 9.00 – 12.00 в рабочие дни, (вых.: суб., вскр.); тел. 8 (01647) 2-33-47.

Регистрация участников – 22.07.2022г. с 9.00 до 10.00 (к участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие регистрацию).

Информация о публикации извещения о проведении аукциона: https://au.nca.by, www.brest-region.gov.by, www.luninets.brest-region.gov.by, www.agrbrest.by.

Адрес земельного участка, кадастровый номер Площадь земельного участка, га Целевое назначение земельного участка Характеристика земельного участка Ограничения (обременения) прав на земельный участок Начальная цена, руб. Сумма задатка (10% от начальной цены), руб. Расходы, связанные с подготовкой документации, необходимой для проведения аукциона, руб. Затраты на проведение аукциона. Брестская обл., Лунинецкий р-н, г.Лунинец, ул.Воинов-интернационалистов,8 124750100002002968 0,1244 для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома, земельный участок для размещения усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме) (код 1 09 02) Участок расположен на землях г. Лунинца. Подъезд к участку осуществляется по существующей улично-дорожной сети г. Лунинца. 0,1244 га – ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС (в зоне проживания с периодическим радиационным контролем); 0,0077 га — ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в охранных зонах электрических сетей напряжением до 1000 вольт; 0,1244 га — ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в водоохранных зонах рек и водоемов. 9 000,00 900,00 1 963,13 затраты на размещение рекламы, организацию и проведение аукциона

1. Размер увеличения цены земельных участков (шаг аукциона) 10 % от предыдущей цены называемой аукционистом.

2. Размер штрафа, уплачиваемый в случаях, определенных с Положением о порядке организации и проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, утв. Постановлением Совета Министров республики Беларусь от 26.03.2008г. №462 и Указом Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» от 05.05.2009г. №232 – 3 200,0 рублей.

3. Для участия в аукционе гражданин и юридическое лицо (лично либо через своего представителя) в установленный в извещении срок подают заявление об участии в аукционе с указанием предмета аукциона, представляют документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный (текущий) банковский счет организатора аукциона РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Лунинецкий филиал BY84BAPB30122804300110000000 ОАО «Белагропромбанк» г.Минск, БИК BAPBBY2X, УНП 200106673, ОКПО 033685451005, с отметкой банка, а также заключают с РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Лунинецким филиалом соглашение, определяющее взаимные права и обязанности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по форме, утверждаемой Государственным комитетом по имуществу.

Кроме того, в комиссию по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков в частную собственность представляются:

гражданином — копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования; представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность; представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица — доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица. Консолидированными участниками для участия в аукционе представляются также оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность.

4. Всем желающим предоставляется возможность ознакомления с землеустроительной документацией по соответствующим земельным участкам. Осмотр земельных участков осуществляется желающими самостоятельно.

5. Условия продажи: победителем признается участник, предложивший наивысшую цену.

6. Условия проведения аукциона: наличие не менее двух участников.

7. Условия развития инфраструктуры: возможность подключения к инженерным сетям.

8. Плата за предмет аукциона осуществляется по безналичному расчету в расчетных билетах национального банка Республики Беларусь.

9. Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на предоставление предмета аукциона по начальной цене, увеличенной на 5%, обязан:

— в течение 10 рабочих дней после дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо протокола о признания аукциона несостоявшимся, внести плату за земельный участок, возместить расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения, а также возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, окончательный размер которых определяется до аукциона и доводится до сведения участников аукциона при заключительной регистрации, и фиксируется в соответствующих ведомостях ознакомления участников;

— в течение двух месяцев со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо протокола о признании аукциона несостоявшимся осуществить государственную регистрацию возникновения права частной собственности и ограничений на земельный участок в Лунинецком филиале РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» г.Лунинец, ул.Красная,74;

— в течение одного года со дня государственной регистрации земельного участка и возникновения прав на него разработать проектную документацию на строительство одноквартирного жилого дома и нежилых построек, приступить к занятию данного земельного участка в соответствии с целью и условиями его предоставления (начать строительство);

— до начала строительства снять на земельном участке плодородный слой почвы из-под пятен застройки и использовать для благоустройства участка.

10. Порядок проведения аукционных торгов определяется Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже земельных участков в частную собственность, утверждённым постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 462 от 26 марта 2008 г. «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667».