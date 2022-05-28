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В Лунинце с банковских карт и дети воруют деньги

28.05.2022
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Несмотря на то, что сотрудниками милиции в учреждениях образования на постоянной основе проводятся выступления по линии противодействия киберпреступности среди учащихся для доведения сведений профилактического содержания по вопросам личной и финансовой безопасности, несмотря на прилагаемые усилия, имеют место преступления, совершенные несовершеннолетними с использованием банковских платежных карт.

В ОДС Лунинецкого РОВД обратилась жительница Лунинца и сообщила, что с ее банковской платежной карты списаны денежные средства.

В ходе проведения проверки правоохранителями установлено, что трое малолетних детей, воспользовавшись случаем, вытащили платежную карту из ручной клади потерпевшей, находясь по месту жительства у одного из своих друзей и отправились тратить имеющиеся денежные средства в различных торговых точках города. В отношении несовершеннолетних вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, ввиду не достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность, с последними и их родителями на протяжении года будет проводится индивидуальная профилактическая работа со стороны сотрудников милиции.

Также в ходе проведения проверки установлено, что в одном из торговых павильонов торгового центра Лунинца несовершеннолетнему реализовали электронную сигарету и жидкость к ней. В отношении продавца данного магазина начат административный процесс за нарушение правил торговли, санкция статьи предусматривает штраф до двадцати базовых величин.

нспекция по делам несовершеннолетних Лунинецкого районного отдела внутренних дел напоминает, что уголовная ответственность за хищение имущества путем модификации компьютерной информации, наказывается лишением свободы на срок до 12 лет.

ИДН Лунинецкого РОВД

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