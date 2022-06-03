В Лунинце сандружины спасли котят (фоторепортаж)

В Лунинце возле гимназии провели соревнования санитарных дружин. Во время мероприятия в лесу, где и проводились соревнования, главный врач Лунинецкой ЦРБ Светлана Хлебус случайно обнаружила коробку с котятами. которых выбросил какой-то плохой человек. Не бросать же бедолаг на произвол судьбы и верную смерть. Так, по итогам соревнований котят вместе с наградами раздали победителям — людям ответственным и добрым. Через год посмотрим на подопечных.

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