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В Лунинце сандружины спасли котят (фоторепортаж)

03.06.2022
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В Лунинце возле гимназии провели соревнования санитарных дружин. Во время мероприятия в лесу, где и проводились соревнования, главный врач Лунинецкой ЦРБ Светлана Хлебус случайно обнаружила коробку с котятами. которых выбросил какой-то плохой человек. Не бросать же бедолаг на произвол судьбы и верную смерть. Так, по итогам соревнований котят вместе с наградами раздали победителям — людям ответственным и добрым. Через год посмотрим на подопечных.

А сейчас предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с мероприятия  

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