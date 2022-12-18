МолодежьНовости районаОбществоСпорт

В Лунинце состоялся финальный турнир первенства района по волейболу

18.12.2022
35

В спортивном зале СШ N4 г.Лунинца состоялся финальный турнир первенства района по волейболу среди юношей в программе XXXIII спартакиады среди школьников.

В 1-ом полуфинале встретились юноши из Кожан-Городокской СШ и Полесской СШ. В напряжённом матче верх взяли первые 2-1 (23:25; 25:22; 18:16).

Во 2-ой игре Редигеровская СШ не оставила шансов ребятам из СШ №4 Лунинца 2-0 (25:12; 25:18).

В соперничестве за 3-е место сборная хозяев площадки обыграла гостей из Полесской СШ 2:0 (25:17; 25:19).

Финал. В 1-ой партии выиграли редигеровцы 25:18, во 2-ой кожан-городокские спортсмены 26:24. В решающем 3-м сете до середины партии команды шли вровень, но концовка осталась за командой Редигеровской СШ 15:7.

Команда-победитель завоевала переходящий Кубок, а все призёры грамоты отдела по образованию.

Лучшим игроком турнира стал Тынюра Тимофей, а лучшим атакующим игроком Самусевич Арсений из Кожан-Городка. Команды-призёры подготовили учителя физической культуры и здоровья Рохацевич И.Н, Ковалевич Г.М. и Мелюх Н.С.

По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Фотофакт: Людмила Сорока из ОАО «Дворецкий» отмечена на республиканском уровне (Лунинецкий район)

Фотофакт: Людмила Сорока из ОАО «Дворецкий» отмечена на республиканском уровне (Лунинецкий район)

18.12.2022
Photo of В Лунинецком районе синоптики обещают до минус 15 градусов

В Лунинецком районе синоптики обещают до минус 15 градусов

18.12.2022
Photo of Конкурс на лучшее новогоднее оформление. Скоро начнут принимать заявки (Лунинецкий район)

Конкурс на лучшее новогоднее оформление. Скоро начнут принимать заявки (Лунинецкий район)

18.12.2022
Photo of Юные боксёры из Лунинецкого района успешно выступили на республиканских соревнованиях

Юные боксёры из Лунинецкого района успешно выступили на республиканских соревнованиях

18.12.2022
Photo of Зарплата педагогических работников повысится с 1 января 2023 года

Зарплата педагогических работников повысится с 1 января 2023 года

18.12.2022
Photo of Деды Морозы и Снегурочки нарушили спокойствие Лунинца (фоторепортаж)

Деды Морозы и Снегурочки нарушили спокойствие Лунинца (фоторепортаж)

17.12.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть