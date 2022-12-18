В Лунинце состоялся финальный турнир первенства района по волейболу

В спортивном зале СШ N4 г.Лунинца состоялся финальный турнир первенства района по волейболу среди юношей в программе XXXIII спартакиады среди школьников.

В 1-ом полуфинале встретились юноши из Кожан-Городокской СШ и Полесской СШ. В напряжённом матче верх взяли первые 2-1 (23:25; 25:22; 18:16).

Во 2-ой игре Редигеровская СШ не оставила шансов ребятам из СШ №4 Лунинца 2-0 (25:12; 25:18).

В соперничестве за 3-е место сборная хозяев площадки обыграла гостей из Полесской СШ 2:0 (25:17; 25:19).

Финал. В 1-ой партии выиграли редигеровцы 25:18, во 2-ой кожан-городокские спортсмены 26:24. В решающем 3-м сете до середины партии команды шли вровень, но концовка осталась за командой Редигеровской СШ 15:7.

Команда-победитель завоевала переходящий Кубок, а все призёры грамоты отдела по образованию.

Лучшим игроком турнира стал Тынюра Тимофей, а лучшим атакующим игроком Самусевич Арсений из Кожан-Городка. Команды-призёры подготовили учителя физической культуры и здоровья Рохацевич И.Н, Ковалевич Г.М. и Мелюх Н.С.

По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома

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