В Лунинце состоялся районный конкурс юных исполнителей на музыкальных инструментах

21 декабря 2022 года в ДШИ г.Лунинца традиционно прошёл районный Рождественский конкурс юных исполнителей на музыкальных инструментах.

В конкурсе приняли участие 24 конкурсанта из Лунинецкой ДШИ, Микашевичской и Полесской ДМШИ. В этого году выступали представители народного направления: инструменты — баян, аккордеон, цимбалы, домра, гитара.

Профессиональное жюри было представлено преподавателями Барановичского государственного музыкального колледжа: Хачковской Еленой Яковлевной (цимбалы) и Ермаковым Александром Леонидовичем(аккордеон).

Целый день в уютном, по-новогоднему украшенном, зале исполнители соревновались в 3-х возрастных категориях. Перед конкурсантами стояли самые сложные, художественные и профессиональные задачи. По условиям конкурса участники должны были исполнить 3 разнохарактерных произведения.

В младшей возрастной группе (8-9 лет, 1-3 класс) Диплом за успешное выступление получил Подкас Владимир 2 класс, баян (уч.Езепчук Л.Н). III — е место у Куриловича Матвея 3 класс, цимбалы ( уч.Дубовик С.А, конц.Савинкина В.И.) и Вабищевич Марии 2 класс, цимбалы (уч.Чурсанова Е.М., конц.Курилович О.В.). Диплом II степени разделили Давидюк Дарина 2 класс, аккордеон (уч.Коновальчук А.М.) и Конопацкая Анастасия 2 класс, баян (уч.Колб Е.И.). Победелями в этой группе и обладателями Диплома I степени стали Круглик Кирилл 2 класс, гитара ( уч.Юрцевич Н.Е.) и Коцуба София 2 класс, цимбалы ( уч.Смирнова Т.А., конц.Курилович О.В.).

В средней возрастной группе ( 10- 11 лет, 4-5 класс) Диплом конкурса получил Бояков Егор 4 класс, баян (уч.Корчик Н.М.) и Муравейко Дарья 4 класс, цимбалы (уч.Чурсанова Е.М., конц. Савинкина В.И.). Диплом III степени разделили Петренко Анастасия 5 класс, домра (уч.Юрцевич Н.Е., конц.Курилович О.В.) и Езепчук Ирина 5 класс, баян (уч.Езепчук Л.Н.). Дипломом II степени награждены Дукарец Эльвира 4 класс, баян ( Езепчук Л.Н.) и Масло Татьяна 3(5) класс , цимбалы ( уч.Ефимова Т.А., конц.Рудницкая И.Л.) — ДМШИ аг.Полесский.

В старшей возрастной группе ( 12-14 лет, 5-7класс) Диплом конкурса получил Данько Александр 5 класс, гитара (уч.Романович И.И.), Дипломом III степени отмечена Евкович Ксения 7 класс, аккордеон (уч.Дворник Д.С.) — ДМШИ г.Микашевичи. Дипломом II степени награждена Чурсанова Евгения 7 класс, гитара (уч.Юрцевич Н.Е), победителем в этой номинациии и обладателем Диплома I степени стала Смирнова Анастасия 6 класс, цимбалы ( уч.Смирнова Т.А., конц.Курилович О.В).

Все участники конкурса получили грамоты за участие, дипломы победителей, а так же подарки и сладости. Перед подведением итогов с музыкально-новогодним приветствием выступил образцовый струнный ансамбль «Менестрель «, худ.рук. Черноокая Ю.Н.

По информации ДШИ г. Лунинца

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