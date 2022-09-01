В Лунинце спасатели зажгли в «Детском мире»

В рамках первого этапа республиканской акции «В центре внимания – дети!» лунинецкие спасатели провели с родителями и детьми профилактические мероприятия в торговых точках «Детский мир» и «Продтовары» г. Лунинца.

В ходе мероприятий старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Марина Кочура провела с ребятами и их родителями профилактические беседы и рассказала о последствиях несоблюдения правил безопасности. Каждый участник акции смог принять участие в работе интерактивных площадок с играми по основам безопасности жизнедеятельности: «Опасные ситуации в квартире», «5 шагов спасения», «Вызови спасателей», «АПИ» и других интересных головоломках. Также все желающие смогли примерить детский комплект боевой одежды.

Участники акции, показавшие отличные знания в области безопасности жизнедеятельности, получили сертификаты об успешном прохождении «Экзамена по безопасности», «Дневники безопасности» и яркие раскраски.

С целью предупреждения пожаров по причине детской шалости с огнем МЧС напоминает:

— не оставляйте малолетних детей без присмотра, обучите их правилам пожарной безопасности и правильным действиям в случае возникновения пожара;

— уберите в недоступные места спички и зажигалки;

— возле телефона закрепите лист бумаги со всеми необходимыми номерами и расскажите ребенку, в каких случаях ими можно воспользоваться;

— установите в жилых комнатах автономные пожарные извещатели.

Соблюдайте правила пожарной безопасности, берегите себя и свое имущество!