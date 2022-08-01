В Лунинце сына за истязание матери приговорили к лишению свободы

В Лунинце в выездном судебном заседании под председательством Михаила Денисовича рассмотрели уголовное дело об истязании.

27-летний уроженец и житель одного из агрогородков района, поучив профессиональное образование в колледже, отслужил срочную службу в армии, а вернувшись, не стал искать работу, а предпочел «сесть на шею» маме. Но, как утверждает сам, мелкими подработками зарабатывает себе на жизнь. Хотя будет правильнее сказать не на жизнь, а на выпивку. Алкогольное опьянение делало его «героем» в общении с мамой, которое, как правило, заканчивалось скандалами и побоями.

Первый раз женщина вызвала милицию 4 августа 2021 года. В тот день, уходя из дома, молодой человек из маминого кошелька вытащил 10 рублей. Так он поступал периодически и вопросов не возникало. Но на этот раз вернулся домой пьяный и устроил скандал. Сотрудники милиции составили протокол, который на следующий день был рассмотрен в суде. Сын извинился перед матерью, пообещав, что впредь такого не повторится…

Но через месяц все снова повторилось. И снова – слова прощения и обещания исправиться. Стороны примирились, и административный процесс был прекращен.

В третий раз мать вызвала милицию, когда у сына закончились «слова» и он схватил ее за волосы, удерживая продолжительное время и причиняя боль. На этот раз суд назначил наказание в виде штрафа. И хотя женщина снова простила агрессора, принимая во внимание невозможность самостоятельно защитить свои права и законные интересы, исходя из необходимости предотвращения новых противоправных действий со стороны сына, прокурор Лунинецкого района вынес решение о возбуждении уголовного дела по ч.1 статьи 154 УК Республики Беларусь без ее заявления. Затем передал дело в районный отдел Следственного комитета для организации предварительного следствия, после его завершения – направил в суд.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд вынес обвинительный акт – сын-агрессор приговорен к лишению свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 35 базовых величин.

По словам Михаила Денисовича, бытовая преступность – преступления, совершенные самыми близкими для каждого из нас людьми: отец, мать, супруг, сестра или брат. Как правило, каждое пятое из них совершается людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Семейно-бытовые отношения скрыты от посторонних глаз: зачастую постоянные скандалы в доме заканчиваются трагично, и только тогда предаются огласке общественности. Скандалистам удается долго терроризировать семью, члены которой жалеют оступившегося родственника. Именно поэтому гражданам важно знать, что малейшее проявление домашнего насилия должно сразу же пресекаться. К тому же, человек, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, часто бывает опасен для окружающих. Замалчивание фактов домашнего насилия и, как следствие, безнаказанность агрессоров могут привести к непоправимым последствиям.

Елена Данилович