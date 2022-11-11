В Лунинце «ухажер» оказался воришкой: украл деньги с карточки новой знакомой
В Лунинецкий РОВД с заявлением по факту хищения денежных средств с ее платежной карты обратилась жительница района.
В ходе проведения проверки установлено, что потерпевшая накануне отдыхала в одном из ресторанов города, где познакомилась с мужчиной. По меньшей мере так ей показалось на первый взгляд. Весь вечер женщина угощала его алкоголем, демонстрируя свою платежную карту и пин-код от нее. После ресторана потерпевшая пригласила мужчину к себе…
– А наутро «ухажер» ушел по-английски, прихватив с собой платежную карту, – рассказывает старший оперуполномоченный группы по противодействию киберпреступности криминальной милиции РОВД Ирина Ванюк. – Зная пин-код, мужчина снял денежные средства в сумме 300 рублей, которые в дальнейшем потратил на спиртное. Его личность установлена, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.212 УК Республики Беларусь.
Сотрудники РОВД в очередной раз напоминают о том, что пин-код от вашей карты – секретная информация. И разглашать его ни в коем случае нельзя.
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