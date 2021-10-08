Общество

В Лунинце ведутся поисковые работы

С конца сентября в Лунинце ведутся поисковые работы на месте могил расстрела жертв фашистского террора.


– Как известно, в этом году Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны, – рассказал прокурор Лунинецкого района Юрий Прокопчук. – Мы обратились к жителям региона с просьбой поделиться информацией о зверствах немецких оккупантов. Одной из первых к нам обратилась журналист и краевед Татьяна Конопацкая, которая сообщила о ранее неизвестных местах уничтожения мирного населения. Сведения были проверены в архиве и нашли свое подтверждение.


В Лунинец приехали военнослужащие 52-го отдельного поискового батальона Министерства обороны Республики Беларусь. Руководит ими лейтенант Николай Евтух. Они работают в окрестностях Лунинца. Территория раскопок огорожена и оцеплена. По архивным сведениям, здесь в нескольких могилах захоронены более 1300 человек. На глубине 2,5 метра человеческому взору предстали останки костей, фрагменты обуви и вещей…


На месте работают специалисты Следственного комитета Республики Беларусь и Государственного комитета судебных экспертиз. Сегодня также здесь побывал заместитель прокурора Брестской области Даниил Дерябин:


– По области в настоящий момент уже допрошено более 1500 свидетелей и потерпевших от злодеяний фашизма, установлено 21 ранее не известное место массового захоронения граждан, одно из них – урочище «Мочуло» в Лунинце. Мы нацелены на установление всех фактов зверств немецких оккупантов и их пособников.


По словам главного специалиста отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Сергея Молчана, останки жертв перезахоронят и будет установлен памятный знак.

Показать больше
Photo of Наталья Павлюкевич

Наталья Павлюкевич

Похожие статьи

Photo of Храните оружие правильно

Храните оружие правильно

Photo of В РОВД состоялись торжественные проводы на заслуженный отдых «легенды» лунинецкого розыска.

В РОВД состоялись торжественные проводы на заслуженный отдых «легенды» лунинецкого розыска.

Photo of На Лунинетчине началась операция “Арсенал”

На Лунинетчине началась операция “Арсенал”

Новы сэрвіс пашырае магчымасці

Photo of Нюансы арэнднай платы за зямельныя ўчасткі

Нюансы арэнднай платы за зямельныя ўчасткі

Photo of Как поделить имущество?

Как поделить имущество?

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть