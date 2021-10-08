С конца сентября в Лунинце ведутся поисковые работы на месте могил расстрела жертв фашистского террора.



– Как известно, в этом году Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны, – рассказал прокурор Лунинецкого района Юрий Прокопчук. – Мы обратились к жителям региона с просьбой поделиться информацией о зверствах немецких оккупантов. Одной из первых к нам обратилась журналист и краевед Татьяна Конопацкая, которая сообщила о ранее неизвестных местах уничтожения мирного населения. Сведения были проверены в архиве и нашли свое подтверждение.



В Лунинец приехали военнослужащие 52-го отдельного поискового батальона Министерства обороны Республики Беларусь. Руководит ими лейтенант Николай Евтух. Они работают в окрестностях Лунинца. Территория раскопок огорожена и оцеплена. По архивным сведениям, здесь в нескольких могилах захоронены более 1300 человек. На глубине 2,5 метра человеческому взору предстали останки костей, фрагменты обуви и вещей…



На месте работают специалисты Следственного комитета Республики Беларусь и Государственного комитета судебных экспертиз. Сегодня также здесь побывал заместитель прокурора Брестской области Даниил Дерябин:



– По области в настоящий момент уже допрошено более 1500 свидетелей и потерпевших от злодеяний фашизма, установлено 21 ранее не известное место массового захоронения граждан, одно из них – урочище «Мочуло» в Лунинце. Мы нацелены на установление всех фактов зверств немецких оккупантов и их пособников.



По словам главного специалиста отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Сергея Молчана, останки жертв перезахоронят и будет установлен памятный знак.