В Лунинце воспитанников социально-педагогического центра поздравили с новогодними праздниками

Продолжается акция «В Новый год с «Белой Русью «. Хорошая традиция — дарить радость и добро тем, кто в этом особенно нуждается.

Сегодня, 30 декабря, председатель первичной организации РОО «Белая Русь» участка почтовой связи РУП «Белпочта» Светлана Рогова и депутат районного Совета депутатов Нина Дудорга подарили душевное тепло воспитанникам ГУО «Социально -педагогический центр Лунинецкого района «, вручили детям новогодние подарки и окунулись вместе с ними в праздничную атмосферу.