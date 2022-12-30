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В Лунинце воспитанников социально-педагогического центра поздравили с новогодними праздниками

30.12.2022
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Продолжается акция «В Новый год с «Белой Русью «. Хорошая традиция — дарить радость и добро тем, кто в этом особенно нуждается.

Сегодня, 30 декабря, председатель первичной организации РОО «Белая Русь» участка почтовой связи РУП «Белпочта» Светлана Рогова и депутат районного Совета депутатов Нина Дудорга подарили душевное тепло воспитанникам ГУО «Социально -педагогический центр Лунинецкого района «, вручили детям новогодние подарки и окунулись вместе с ними в праздничную атмосферу.

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