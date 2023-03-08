В Лунинце вынесен приговор мужчине за ложный донос об убийстве человека

Прокуратура Лунинецкого района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя, которому инкриминирован заведомо ложный донос об убийстве человека.

Как установлено, нетрезвый мужчина 18 декабря 2022 года затеял дома ссору с супругой, которая пригрозила вызвать милицию. В ответ на такие угрозы жены обвиняемый сам позвонил в отдел внутренних дел и сообщил, что совершил убийство. При этом, когда его попросили представиться, он сообщил данные своего знакомого.

В судебном заседании мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Пояснил, что не осознавал правовые последствия своего поступка.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Лунинецкого района постановил обвинительный приговор. На основании ч.2 ст.400 Уголовного кодекса Республики Беларусь ему назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года.

Кроме того, на основании ч.1 ст.46-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении принадлежавшего обвиняемому мобильного телефона – средства совершения преступления – применена специальная конфискация.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Служба информации прокуратуры Брестской области

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