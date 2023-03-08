В Лунинце взяли под стражу местного жителя

Прокурор Лунинецкого района санкционировал применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 43-летнего местного жителя, которому в рамках уголовного дела инкриминировано организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителям власти.

Как установлено, подозреваемый в октябре 2020 года в одном из общедоступных чатов мессенджера Telegram разместил сообщения, в которых побуждал его участников и посетителей принять участие в несанкционированном массовом мероприятии. При этом подозреваемый назначил время и место сбора в г.Микашевичи.

В целях предупреждения возможных аналогичных преступлений прокурор санкционировал избрание в отношении мужчины. названной меры пресечения в учреждении образования Лунинецкого государственного аграрного колледжа в присутствии иных учащихся.

Уголовное дело находится в производстве Лунинецкого районного отдела Следственного комитета.

После санкционирования меры пресечения прокурор Лунинецкого района рассказал молодым людям о последствиях действий, связанных с участием в незаконных массовых мероприятиях. В том числе призвал не поддаваться на призывы сторонников так называемого ЧВК «Рёдан», взвешенно относиться к информации, размещаемой в социальных сетях.

Служба информации прокуратуры Брестской области

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