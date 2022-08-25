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В Лунинце хотят построить административно-торговое здание по улице 50 лет Октября. Объявлено общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции

25.08.2022
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Извещение о проведении общественного обсуждения архитектурно-планировочной концепции по проекту: «Строительство административно-торгового здания по ул.50лет Октября, 4 в г.Лунинец»
 

Наименование проекта: «Строительство административно-торгового здания по ул.50лет Октября, 4 в г.Лунинец»

Информация о земельном участке, на котором планируется реализация проекта:

Земельный участок расположен в центральной части г.Лунинец по ул.50лет Октября, 4. Общая площадь участка согласно акта выбора места размещения земельного участка для строительства – 0,2284га.

Цели проекта: Строительство административно-торгового здания на представленном участке

Сроки проведения: 29 августа 2022 года – 12 сентября 2022 года (включительно)

Проведение презентации: 2 сентября 2022 года в 11:00, в Лунинецком районном исполнительном комитете – г. Лунинец, ул. Красная, 1, кабинет № 414: контактное лицо ­– Войтенко Александр Васильевич, директор ООО «БУГ-ПРОЕКТ» 8 (0162) 57 25 80, в виде демонстрации графических материалов и донесения информации об объекте.

С материалами по архитектурно-планировочной концепции можно ознакомиться в:

Лунинецком районном исполнительном комитете – г. Лунинец, ул. Красная, 1, кабинет №414 с 24.08.2022 по 07.09.2022 (с 8:00 до 17:00): контактное лицо – Головейко Инна Викторовна, заведующий сектором архитектуры и строительства отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лунинецкого районного исполнительного комитета 8 (01647) 33666, arx-lun@brest.by

Организатор общественного обсуждения: Лунинецкий районный исполнительный комитет (225644, г. Лунинец, ул. Красная, 1, тел/факс 8 (01647) 23536, luninetsrik@brest.by

Контактное лицо – Головейко Инна Викторовна, заведующий сектором архитектуры и строительства отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лунинецкого районного исполнительного комитета 8 (01647) 33666, arx-lun@brest.by

Вопросы, замечания и предложения по архитектурно-планировочной концепции в течение всего срока проведения общественных обсуждений будут приниматься с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в период проведения общественного обсуждения письменно в книге замечаний и предложений по проведению общественного обсуждения в Лунинецком районном исполнительном комитете: 225644, г. Лунинец, ул. Красная, 1, каб. 414, а также посредством почтовой связи

контактное лицо – Головейко Инна Викторовна, заведующий сектором архитектуры и строительства отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лунинецкого районного исполнительного комитета 8 (01647) 33666, arx-lun@brest.by.

Замечания и (или) предложения участников общественного обсуждения будут рассмотрены: областным градостроительным советом Брестской области, комиссией по общественному обсуждению

Генеральный проектировщик: Общество с ограниченной ответственностью «БУГ-ПРОЕКТ», г.Брест

Заказчик: Индивидуальный предприниматель Ярохович Василий Степанович

Альбом архитектурно-планировочной концепции проекта: «Строительство административно-торгового здания по ул.50лет Октября, 4 в г.Лунинец»

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