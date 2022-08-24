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В Лунинеце бабушки зажгли по полной! МЧС в шоке!

24.08.2022
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В отделении дневного пребывания людей пожилого возраста ГУ «Лунинецкий территориальный центр социального обслуживания населения» прошел районный конкурс среди граждан пожилого возраста «Мудрость. Опыт. Безопасность». Мероприятие проведено совместно с районным отделом по чрезвычайным ситуациям в рамках республиканской профилактической акции «С заботой о безопасности малой Родины».

Участвовали 3 команды: «Огонек» и «Патриоты» из лунинецкого отделения, «Подсолнухи» – из г. Микашевичи.

Конкурсантки, несмотря на свой возраст, соревновались в скорости, ловкости, а также в знаниях по пожарной безопасности. Они продемонстрировали поварские и творческие способности в конкурсе «Бабушкины рецепты безопасности» и изготовлении поделок «Бабушкины руки не знают скуки».

Капитаны команд Октябрина Воронцова, Надежда Дудорга и Галина Сытина почувствовали себя настоящими спасателями в «Конкурсе капитанов», надев боевую одежду и потушив условный пожар с настоящего пожарного ствола.

В ходе упорной борьбы жюри тяжело было определить лучшую команду. Итоги конкурса таковы: 1 место заняла команда «Патриоты», 2 – «Подсолнухи» и 3 – «Огонек».

 

 

 

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