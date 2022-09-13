В Лунинецком и Ганцевичском районах зарегистрировано 18 ДТП с участием диких животных

Только за 8 месяцев 2022 года в Лунинецком районе зарегистрировано 15 ДТП с участием диких животных, в результате которых 13 из них погибло,, в Ганцевичском районе зарегистрировано 3 ДТП с участием диких животных, погибли все.

Дикие животные выходят на автодороги по различным причинам: чаще всего – направляясь к местам кормежки и обратно к месту отдыха, некоторых привлекает разбросанная дорожными службами солевая смесь, в брачный период, который длится с августа по ноябрь; многие дикие птицы собирают на дорогах мелкие камешки, необходимые для пищеварения, иногда дикие животные выходят на асфальт просто погреться и обсохнуть от росы (заяц, лисица), так как температура асфальта обычно выше температуры воздуха; нередко дикие животные выбегают на автодороги при преследовании их хищниками или охотничьими собаками.

Обычно дикое животное воспринимает движущийся автомобиль как хищника, пытающегося отрезать пути отступления, поэтому в последний момент бросается через дорогу, чтобы «выскочить из окружения». Однако адекватно оценить скорость автомобиля животное не в состоянии, в результате на полном ходу может произойти столкновение.

Обычно дикое животное воспринимает движущийся автомобиль как хищника, пытающегося отрезать пути отступления, поэтому в последний момент бросается через дорогу, чтобы «выскочить из окружения». Однако адекватно оценить скорость автомобиля животное не в состоянии, в результате на полном ходу может произойти столкновение.

Большинство ДТП с участием диких животных происклдит в темное время суток, ведь днем у водителя обзор обширнее, а стало быть есть больше возможностй вовремя среагировать.

Животное, оказавшееся в ночное время в свете фар, ослеплено, темноту за пределами пучка света оно воспринимает как стену и начинает метаться, не видя ничего, кроме освещенного участка дороги и горящих фар. В такой ситуации следует остановиться, выключить фары (но оставить включенными габаритные огни), включить аварийную световую сигнализацию, тем самым дать животному время адаптироваться к наступившей темноте и покинуть дорогу.

Соблюдение правил дорожного движения, в том числе скоростного режима, и особая осторожность в зоне действия предупреждающего знака «Дикие животные», существенно снизит риск аварий, связанных с внезапным появлением животных на автомобильных дорогах.

Кроме того, напоминаем про требования законодательства, в соответствии с которыми при обнаружении гражданами в угодьях, в том числе на дорогах, раненых, травмированных, больных или погибших диких животных запрещается самовольно добывать их, разделывать или перемещать (транспортировать) их туши или части туш, использовать продукцию (мясо, шкура, рога и др.). Об обнаружении туши дикого животного необходимо сообщить по телефону 102.

А.В. Монич, заместитель начальника Микашевичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира