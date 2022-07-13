В Лунинецком районе 11 июля задержали браконьеров. Возбуждено уголовное дело

Сразу трех браконьеров задержали за один день в разных районах Брестской области, сообщил БЕЛТА заместитель начальника областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Мычко.

Вечером 11 июля на пойменном водоеме реки Припять в Лунинецком районе госинспекторы задержали с поличным двух местных жителей. С помощью ставных сетей мужчины выловили 12,5 кг различной озерно-речной рыбы. Вред природе оценен в 159 базовых величин и превысил Br5 тыс. Лунинецкий РОСК возбудил в отношении браконьеров уголовное дело.

В тот же вечер в охотничьих угодьях Пружанского лесхоза у деревни Новоселки за процессом незаконной охоты был задержан житель деревни Скоки Брестского района. С использованием незарегистрированного ружья ИЖ-17 и тепловизионного прицела мужчина охотился на оленя. В подсумке и стволах ружья находилось 26 охотничьих патронов, заряженных пулями и картечью. В отношении горе-охотника начат административный процесс по ч.1 ст.16.27 (нарушение правил ведения охотничьего хозяйства и охоты) КоАП.

Всего с начала июля сотрудники Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира пресекли 12 фактов грубых нарушений природоохранного законодательства в сфере охоты и рыболовства. Из водоемов извлечено около 1000 м ставных сетей и 18 единиц других запрещенных орудий лова.

В госинспекции призывают граждан проявлять сознательность и не проходить мимо фактов нарушения природоохранного законодательства. Свидетелей просят сообщать об этом на телефон доверия в Бресте: 8 (0162) 25 50 00.-0