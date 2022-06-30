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В Лунинецком районе абитуриентам предлагают целевые направления на учёбу

30.06.2022
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Уважаемые абитуриенты! Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Лунинецкого райисполкома предлагает заключить договоры о целевой подготовке специалистов в высших учебных заведениях со следующими организациями района:

Наименование

организации

Специальность

Квалификация специалиста

Количество мест (договоров)

Размер доплаты к стипендии

Государственное предприятие «Чучевичи»225656 Брестская область, Лунинецкий район, аг. Большие Чучевичи, ул. Советская, 4,тел. 80164770232

Ветеринарная медицина

Врач ветеринарной медицины

1

10 б.в.

Зоотехния

Зооинженер

1

10 б.в.

Агрономия

Агроном

1

10 б.в.

Управление по  сельскому хозяйству и продовольствию Лунинецкого районного исполнительного комитета

 

 

 

 

Ветеринарная медицина (сокращенный)

Врач ветеринарной медицины

1

без доплат

Зоотехния (сокращенный)

Зооинженер

1

без доплат

Агрономия

Агроном

1

без доплат

ЧСУП «Редигерово-Агро» 225644, Брестская область, Лунинецкий район,
д. Редигерово, ул. Центральная, 30/4

тел. 801647 97309

Зоотехния

Зооинженер

1

5 б.в.

Энергетическое обеспечение сельского хозяйства

Инженер-энергетик

1

5б.в.

Агрономия

Агроном

1

5 б.в.

Открытое акционерное общество «Дворецкий» 225652 Брестская область, Лунинецкий район,  аг. Дворец, ул.  Школьная, 3

тел. 801647 95223

Зоотехния

 

Зооинженер

1

5 б.в.

Ветеринарная медицина

Врач ветеринарной медицины

1

5 б.в.

Сельское строительство и обустройство территорий

Инженер-строитель

1

5 б.в.

Государственное предприятие «Хвоецкое» 225672 Брестская область, Лунинецкий район аг. Вулька-1, ул. Новая, 19, тел. 801647 73239

Зоотехния

 

Зооинженер

1

3 б.в.

Ветеринарная медицина

Врач ветеринарной медицины

1

3 б.в.

Техническое обеспечение процессов с/х производства

Инженер

1

3 б.в.

Государственное предприятие «Городокский», 225660, , Брестская область, Лунинецкий район, аг. Кожан Городок, ул. Гимбатова, 2А  тел. 8 016 47 71347

Ветеринарная медицина

Врач ветеринарной медицины

1

5.в.

Энергетическое обеспечение сельского хозяйства

Инженер-энергетик

1

5б.в.

Открытое акционерное общество «Синкевичский»,

225686 Брестская область, Лунинецкий район, аг. Синкевичи, ул. Комсомольская, 28  тел. 8 016 47 98388

Энергетическое обеспечение сельского хозяйства

Инженер-энергетик

1

5б.в.

Зоотехния

 

Зооинженер

1

5 б.в.

 

За более подробной информацией обращаться в управление по сельскому хозяйству и продовольствию Лунинецкого райисполкома, контактный телефон: 8 01647 62447.

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