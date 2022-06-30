В Лунинецком районе абитуриентам предлагают целевые направления на учёбу
Уважаемые абитуриенты! Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Лунинецкого райисполкома предлагает заключить договоры о целевой подготовке специалистов в высших учебных заведениях со следующими организациями района:
Наименование
организации
Специальность
Квалификация специалиста
Количество мест (договоров)
Размер доплаты к стипендии
Государственное предприятие «Чучевичи»225656 Брестская область, Лунинецкий район, аг. Большие Чучевичи, ул. Советская, 4,тел. 80164770232
Ветеринарная медицина
Врач ветеринарной медицины
1
10 б.в.
Зоотехния
Зооинженер
1
10 б.в.
Агрономия
Агроном
1
10 б.в.
Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Лунинецкого районного исполнительного комитета
Ветеринарная медицина (сокращенный)
Врач ветеринарной медицины
1
без доплат
Зоотехния (сокращенный)
Зооинженер
1
без доплат
Агрономия
Агроном
1
без доплат
ЧСУП «Редигерово-Агро» 225644, Брестская область, Лунинецкий район,
тел. 801647 97309
Зоотехния
Зооинженер
1
5 б.в.
Энергетическое обеспечение сельского хозяйства
Инженер-энергетик
1
5б.в.
Агрономия
Агроном
1
5 б.в.
Открытое акционерное общество «Дворецкий» 225652 Брестская область, Лунинецкий район, аг. Дворец, ул. Школьная, 3
тел. 801647 95223
Зоотехния
Зооинженер
1
5 б.в.
Ветеринарная медицина
Врач ветеринарной медицины
1
5 б.в.
Сельское строительство и обустройство территорий
Инженер-строитель
1
5 б.в.
Государственное предприятие «Хвоецкое» 225672 Брестская область, Лунинецкий район аг. Вулька-1, ул. Новая, 19, тел. 801647 73239
Зоотехния
Зооинженер
1
3 б.в.
Ветеринарная медицина
Врач ветеринарной медицины
1
3 б.в.
Техническое обеспечение процессов с/х производства
Инженер
1
3 б.в.
Государственное предприятие «Городокский», 225660, , Брестская область, Лунинецкий район, аг. Кожан Городок, ул. Гимбатова, 2А тел. 8 016 47 71347
Ветеринарная медицина
Врач ветеринарной медицины
1
5.в.
Энергетическое обеспечение сельского хозяйства
Инженер-энергетик
1
5б.в.
Открытое акционерное общество «Синкевичский»,
225686 Брестская область, Лунинецкий район, аг. Синкевичи, ул. Комсомольская, 28 тел. 8 016 47 98388
Энергетическое обеспечение сельского хозяйства
Инженер-энергетик
1
5б.в.
Зоотехния
Зооинженер
1
5 б.в.
За более подробной информацией обращаться в управление по сельскому хозяйству и продовольствию Лунинецкого райисполкома, контактный телефон: 8 01647 62447.