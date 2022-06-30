В Лунинецком районе абитуриентам предлагают целевые направления на учёбу

Уважаемые абитуриенты! Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Лунинецкого райисполкома предлагает заключить договоры о целевой подготовке специалистов в высших учебных заведениях со следующими организациями района:

Наименование организации Специальность Квалификация специалиста Количество мест (договоров) Размер доплаты к стипендии Государственное предприятие «Чучевичи»225656 Брестская область, Лунинецкий район, аг. Большие Чучевичи, ул. Советская, 4,тел. 80164770232 Ветеринарная медицина Врач ветеринарной медицины 1 10 б.в. Зоотехния Зооинженер 1 10 б.в. Агрономия Агроном 1 10 б.в. Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Лунинецкого районного исполнительного комитета Ветеринарная медицина (сокращенный) Врач ветеринарной медицины 1 без доплат Зоотехния (сокращенный) Зооинженер 1 без доплат Агрономия Агроном 1 без доплат ЧСУП «Редигерово-Агро» 225644, Брестская область, Лунинецкий район,

д. Редигерово, ул. Центральная, 30/4 тел. 801647 97309 Зоотехния Зооинженер 1 5 б.в. Энергетическое обеспечение сельского хозяйства Инженер-энергетик 1 5б.в. Агрономия Агроном 1 5 б.в. Открытое акционерное общество «Дворецкий» 225652 Брестская область, Лунинецкий район, аг. Дворец, ул. Школьная, 3 тел. 801647 95223 Зоотехния Зооинженер 1 5 б.в. Ветеринарная медицина Врач ветеринарной медицины 1 5 б.в. Сельское строительство и обустройство территорий Инженер-строитель 1 5 б.в. Государственное предприятие «Хвоецкое» 225672 Брестская область, Лунинецкий район аг. Вулька-1, ул. Новая, 19, тел. 801647 73239 Зоотехния Зооинженер 1 3 б.в. Ветеринарная медицина Врач ветеринарной медицины 1 3 б.в. Техническое обеспечение процессов с/х производства Инженер 1 3 б.в. Государственное предприятие «Городокский», 225660, , Брестская область, Лунинецкий район, аг. Кожан Городок, ул. Гимбатова, 2А тел. 8 016 47 71347 Ветеринарная медицина Врач ветеринарной медицины 1 5.в. Энергетическое обеспечение сельского хозяйства Инженер-энергетик 1 5б.в. Открытое акционерное общество «Синкевичский», 225686 Брестская область, Лунинецкий район, аг. Синкевичи, ул. Комсомольская, 28 тел. 8 016 47 98388 Энергетическое обеспечение сельского хозяйства Инженер-энергетик 1 5б.в. Зоотехния Зооинженер 1 5 б.в.

За более подробной информацией обращаться в управление по сельскому хозяйству и продовольствию Лунинецкого райисполкома, контактный телефон: 8 01647 62447.