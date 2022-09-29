В Лунинецком районе автолюбители стали меньше внимания обращать на техосмотр

За 8 месяцев этого года на диагностических станциях №213 филиала «Автобаза» райпо и №95 филиала «Автомобильный парк №10 г. Лунинца» прошли гостехосмотр и получили разрешение на допуск к участию в дорожном движении 10681 транспортное средство, в том числе 1229, предоставленных юридическими лицами. О том, как изменилась ситуация по сравнению с прошлым годом, рассказывает инженер УП «Белтехосмотр» Николай Хартонович:

– За такой же период 2021 года количество техники, прошедшей техосмотр, составило 12389 и 1225 единиц соответственно. К сожалению, приходится констатировать, что владельцы транспортных средств снизили активность, о чем свидетельствует уменьшение выданных разрешений на 1708.

Предприятия и организации более ответственно подходят к этой процедуре. Лучше всего отлажен механизм прохождения гостехосмотра в филиалах, на базах которых размещаются диагностические станции, а также в РУПП «Гранит», Лунинецком ЖКХ, ПМК-59, ОАО «Вульковский рассвет», КСУП «Велута», КСУП «Хвоецкое».

Важно знать, что в соответствии со статьей 18.11 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях:

– управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, если собственником (владельцем) такого транспортного средства является физическое лицо, влечет наложение штрафа в размере до трех базовых величин (часть 4);

– эксплуатация в дорожном движении транспортного средства, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, если собственником (владельцем) такого транспортного средства является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, влечет наложение штрафа в размере до десяти базовых величин (часть 5).

Действия, предусмотренные частью 4 вышеуказанной статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, сумма штрафа возрастает до 5 базовых величин.

Следует помнить, что технически исправный автомобиль позволяет избежать неприятностей на дороге и обеспечить безопасность для себя и окружающих.