В Лунинецком районе березовый сок по 16 и 27 копеек за литр, но можно заготовить и самостоятельно
Государственное лесохозяйственное учреждение «Лунинецкий лесхоз» будет реализовывать сок березовый по цене 16 копеек за 1 литр на условиях франко-лесосека (у пня) с понедельника по пятницу с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 в следующих лесничествах:
Контактные телефоны:
Лунинское лесничество т.75-2-21; 75-3-47
Чучевичское лесничество т.70-3-73
Богдановское лесничество т.76-2-45; 76-5-67
Дятловичское лесничество т.92-2-49
Бостынское лесничество т.2-91-97
Новоселковское лесничество т.79-2-49
Борское лесничество т.36-5-40
Боровиковское лесничество т.70-2-68
Синкевичское лесничество т.98-2-45
Ситницкое лесничество т.56-5-10
Вульковское лесничество т.96-3-72
На территории Лунинецкого лесничества, г.Лунинец, ул.Бохоново 13а, т.2-41-22, Микашевичского лесничества, г.Микашевичи, ул.Ленинская, 8, т.2-73-36 можно будет приобрести сок березовый по цене 27 копеек за 1 литр. С понедельника по пятницу с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.
Информация Лунинецкого лесхоза
Березовый сок граждане могут заготавливать и самостоятельно — все подробности по ссылке
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