МикашевичиНовости районаОбщество

В Лунинецком районе березовый сок по 16 и 27 копеек за литр, но можно заготовить и самостоятельно

10.03.2023
414

Государственное лесохозяйственное учреждение «Лунинецкий лесхоз» будет реализовывать сок березовый по цене 16 копеек за 1 литр на условиях франко-лесосека (у пня) с понедельника по пятницу с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 в следующих лесничествах:

Контактные телефоны:

Лунинское лесничество т.75-2-21; 75-3-47
Чучевичское лесничество т.70-3-73
Богдановское лесничество т.76-2-45; 76-5-67
Дятловичское лесничество т.92-2-49
Бостынское лесничество т.2-91-97
Новоселковское лесничество т.79-2-49
Борское лесничество т.36-5-40
Боровиковское лесничество т.70-2-68
Синкевичское лесничество т.98-2-45
Ситницкое лесничество т.56-5-10
Вульковское лесничество т.96-3-72

На территории Лунинецкого лесничества,  г.Лунинец, ул.Бохоново 13а, т.2-41-22, Микашевичского лесничества, г.Микашевичи, ул.Ленинская, 8, т.2-73-36 можно будет приобрести сок березовый по цене 27 копеек за 1 литр. С понедельника по пятницу с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.

Информация Лунинецкого лесхоза

Березовый сок граждане могут заготавливать и самостоятельно — все подробности по ссылке

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Изменен порядок уплаты сбора за осуществление ремесленной деятельности

Изменен порядок уплаты сбора за осуществление ремесленной деятельности

10.03.2023
Photo of Жыхара Мікашэвіч асудзілі да 2 год пазбаўлення волі (Лунінецкі раён)

Жыхара Мікашэвіч асудзілі да 2 год пазбаўлення волі (Лунінецкі раён)

10.03.2023
Photo of “Крызісны пакой” — часовы прытулак у Лунінцы

“Крызісны пакой” — часовы прытулак у Лунінцы

10.03.2023
Photo of ВЯЛІКАЕ РАССЛЕДАВАННЕ ТЭРАКТУ Ў МАЧУЛІШЧАХ: КАНАЛЫ ВЯРБОЎКІ АГЕНТУРЫ СБУ, СУВЯЗІ З ЗАМЕЖНЫМІ АГЕНТАМІ (відэа)

ВЯЛІКАЕ РАССЛЕДАВАННЕ ТЭРАКТУ Ў МАЧУЛІШЧАХ: КАНАЛЫ ВЯРБОЎКІ АГЕНТУРЫ СБУ, СУВЯЗІ З ЗАМЕЖНЫМІ АГЕНТАМІ (відэа)

10.03.2023
Photo of Раскрепощение регионов и предприятий. Президент Беларуси поручил до 1 мая внести предложения

Раскрепощение регионов и предприятий. Президент Беларуси поручил до 1 мая внести предложения

10.03.2023
Photo of Лукашенко потребовал от правительства восстановить объемы инвестиций в регионах

Лукашенко потребовал от правительства восстановить объемы инвестиций в регионах

10.03.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть