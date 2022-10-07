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В Лунинецком районе будет проводиться  4  этап  изучения популяционного иммунитета против  COVID-19

07.10.2022
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С 10  по 14 октября  в Лунинецком районе будет проводиться  4  этап  изучения популяционного иммунитета против  COVID-19.

Для участия в 4 этапе  приглашаются все участники 1,2 и 3   этапов. Всем участникам пришли пригласительные письма на личный электронный адрес, который  был указан при  регистрации  для  участия в 1, 2 и 3 этапах.

Просим пройти регистрацию  и принять  участие в 4  этапе  изучения популяционного иммунитета против  COVID-19.

Лунинецкий районный центр гигиены и эпидемиологии

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