В Лунинецком районе будет проводиться 4 этап изучения популяционного иммунитета против COVID-19

С 10 по 14 октября в Лунинецком районе будет проводиться 4 этап изучения популяционного иммунитета против COVID-19.

Для участия в 4 этапе приглашаются все участники 1,2 и 3 этапов. Всем участникам пришли пригласительные письма на личный электронный адрес, который был указан при регистрации для участия в 1, 2 и 3 этапах.

Просим пройти регистрацию и принять участие в 4 этапе изучения популяционного иммунитета против COVID-19.

Лунинецкий районный центр гигиены и эпидемиологии