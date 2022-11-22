В Лунинецком районе будут судить местного жителя за уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу

Прокуратура Лунинецкого района направила в суд уголовное дело по обвинению 24-летнего местного жителя в уклонении от мероприятий призыва на воинскую службу.

Согласно материалам дела мужчина, находившийся с осени 2015 года в розыске как лицо, не исполняющее обязанности по воинскому учету, в мае 2020 года был доставлен сотрудниками органов внутренних дел в военный комиссариат Лунинецкого и Ганцевичского районов, где получил под личную роспись повестку о необходимости прохождения медицинского освидетельствования.

Впоследствии обвиняемый уклонился как от освидетельствования, так и от явки в комиссариат.

Примечательно, что молодой человек в период призывной кампании 2020 года сменил фамилию и выехал на работу в Российскую Федерацию. Вернувшись в 2022 году домой, он был задержан правоохранительными органами.

Изучение материалов уголовного дела в прокуратуре Лунинецкого района показало, что расследование по нему проведено всесторонне, полно и объективно. Противоправные действия мужчины квалифицированы верно ч.1 ст.435 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Избранную ранее в отношении С. меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор при направлении дела в суд оставил без изменения.

Фото: knews.by

Служба информации прокуратуры Брестской области