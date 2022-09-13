В Лунинецком районе будут судить тракториста-машиниста за кражу топлива

Прокуратура Лунинецкого района направила в суд уголовное дело по обвинению 43-летнего тракториста-машиниста сельскохозяйственного предприятия К. в присвоении вверенного ему имущества.

Согласно материалам дела материально-ответственное лицо К. в ходе уборочной кампании в июле 2022 года, используя в том числе фактическую экономию топлива на закрепленном за ним зерноуборочном комбайне, похитил вверенное ему в подотчет для работы дизельное топливо в объеме 190 литров стоимостью свыше 460 рублей.

Слитое топливо обвиняемый перевез на личном транспорте домой и использовал в личных нуждах.

О данном факте стало известно правоохранительным органам, что послужило поводом к возбуждению уголовного дела.

Обвиняемый признал свою вину и возместил причиненный хозяйству ущерб.

После изучения материалов дела в прокуратуре Лунинецкого района пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.1 ст.211 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Уголовное дело находилось в производстве Лунинецкого районного отдела Следственного комитета.

При направлении дела в суд прокурор оставил ранее избранную в отношении К. меру пресечения без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Служба информации прокуратуры Брестской области