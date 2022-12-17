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В Лунинецком районе ГАИ работает в усиленном режиме

17.12.2022
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Сегодня, 17 декабря, сотрудники ГАИ проводят профилактическую акцию «Дорога — не место для самоутверждения!», направленную на предупреждение ДТП по причинам выезда на полосу встречного движения и нарушения правил обгона.

Учитывая погодные условия и обилие снега, сотрудники ГАИ призывают водителей быть особенно внимательными на дорогах: выбирать скоростной режим с учётом состояния дороги и,  не оставлять автомобили на проезжей части, что может в дальнейшем помешать уборке снега     

Госавтоинспекторы так же напоминают водителям, что перед началом обгона следует убедиться в том, что полоса, на которую он намерен выехать свободна, и он создаст угрозу безопасности дорожного движения. Запрещается выполнять обгон, если следующие за ним водители начали обгон. А в условиях зимы вообще не стоит торопиться

Обгон запрещён: в зоне действия дорожных знаков «Обгон запрещен», «Опсный поворот», «Опасные повороты», «Крутой подъем», при наличии сплошной линии горизонтальной дорожной разметки, на обозначенных и регулируемых перекрёстках, на пешеходных переходах и ближе 50 м от них в обе стороны, при недостаточной видимости дороги, на путепроводах и под ними, на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 м перед ними, а также запрещается обгонять транспортное средство, водитель которого производит обгон или объезд препятствия.

За нарушение правил обгона предусмотрена ответственность: штраф от 2 до 10 базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до 1 года или без лишения.
Госавтоинспекции призывает всех участников дорожного движения быть осторожными, внимательным и взаимовежливыми на дороге.

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