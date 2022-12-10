В Лунинецком районе идёт снегопад

В Лунинецком районе идет снегопад. С ночи работает техника на расчистке снега. Невпроворот работы у коммунальников и дорожных служб. Хватает хлопот и у работников организаций, предприятий и торговых объектов.

Следует с пониманием относиться к ситуации. Достаточно было пробежаться по городу, что бы убедиться — снега много и ведётся его расчистка. Конечно же. не всё и сразу. Да, и если снегопад будет продолжаться, то придётся испытывать определённые неудобства. Ведь в первую очередь ведётся расчистка основных автомагистралей и подъездов к социально значимым объектам.

В любом случае. если есть вопросы можно обраться в коммунальную службу 115. а если возникли проблемы и требуется оперативная помощь, следует звонить в МЧС по номеру 112