В Лунинецком районе, как и в целом по всей Брестчине, завершается уборка зерновых

На утро 15 августа по данным комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома в регионе зерновые убраны с 91,3 процента площадей. Намолочено 1 миллион 547 тысяч 755 тонн зерна при урожайности 39,7 центнера с гектара, что на 4,4 центнера выше прошлогоднего уровня.

В Лунинецком районе убрано 91,7 процента площадей, отведенных под зерновые. Намолочено 51 тысяча 719 тонн зерна. Средняя урожайность 28,8 центнер с гектара (в 2021 году было 27,3 ц\га)