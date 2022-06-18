В Лунинецком районе клубничный сезон стартовал с опозданием

Дворецкая «комаровка» в эти дни постепенно оживает. Нынешний ягодный сезон из-за аномально холодного мая припоздал на несколько недель. В открытом грунте первая клубника только начинает созревать, напитываясь знойными лучами июньского солнца. Как обычно, в выигрыше остались те клубничники, которые приловчились выращивать витаминную ягоду в теплицах. Объем может быть и небольшой, но всегда оправдывает себя ценовой фактор. Самая ранняя тепличная ягода – сочная и красивая – появилась в продаже в первых числах мая, и цена на нее действительно была «красная» – от 25-30 рублей за килограмм.

В конце прошлой недели на Дворецком рынке особого ажиотажа не наблюдалось. Стояли в ожидании клубничников несколько «бусов» с пустыми ящиками. Люди постепенно подвозили клубнику кто на чем: на велосипедах, мотоциклах и автомобилях. Одно ведро красивой отборной ягоды, висевшее на велосипеде, доставил на продажу пенсионер из Бродницы Михаил Васильевич.

– Берите клубнику, жена только что выбрала, – говорит мужчина. – Свежая, без нитратов, сам выращивал.

– Какой это сорт? – спрашиваю у дедушки.

– «Альба», другой не садим, – отвечает мой собеседник и тут же предлагает отведать на вкус ягоду. – Не стесняйтесь, пробуйте. Все равно цены на нее нет. 5 рублей за килограмм – это не деньги за самый первый урожай.

На видавшей виды старенькой «Ауди» привезли четыре ведра сладкой ягоды и супруги Иван Петрович с Ниной Степановной из Вичина. Не успели достать из машины товар, как возле сельчан собралась толпа перекупщиков. Начался торг.

– Беру всю за 5 с половиной рублей, – говорит мужчина с южным акцентом.

– Набрасываю рубль и забираю, – шустрый парень в белой кепке подхватывает ведра и несет к своей машине, наполовину затаренной красной ягодой.

Несмотря на то, что клубники на рынке немного, стоимость ее невысокая и варьируется от 5 до 6 рублей, в зависимости от сорта и внешних данных. Цену диктует рынок. Сегодня она одна, а завтра будет совсем другая. О прогнозах говорить не приходится. Но, если погода не подведет, урожай клубники в нынешнем году обещает быть хорошим.

– Под ягодой у меня занят небольшой участок земли – всего 20 соток, – говорит жительница деревни Дребск Анна. – Все же, неплохой приработок в семейный бюджет. Хотя и труд, скажем-таки, адский. Сколько сил и времени уходит только на одну прополку! Да и собирать нелегко. Каждый день, пока длится сезон, с четырех часов утра в поле, с семьей выбираем ягоду, чтобы до начала рабочего дня успеть отвезти товар на рынок во Дворец. А там как повезет. Будет цена – хорошо. Не будет – все равно придется продать. Ведь клубника – ягода деликатная, долго храниться не может. Постоит несколько часов и пускает сок.

Тем не менее, Анна в разговоре призналась, что в хороший урожайный год с нескольких соток можно собрать до 1 тонны вкусной ягоды. Продают ее сельчане на мине-рынке во Дворце как в поллитровых баночках, так и 10-литровых ведрах. Причем, цена абсолютно непредсказуема. В минувший четверг в первой половине дня покупателей практически не было, но тем не менее, за литровую банку витаминной продукции просили 9-10 рублей, а небольшая мисочка, наполненная сладким лакомством, стоила 5 рублей, а вот 10-литровое ведро ягоды предлагали вообще за 50 рублей. Но за клубникой в очередь покупатели не выстраивались. А если кто и подходил, то брал в основном огурцы за 2 рубля килограмм и молодой картофель за 2,5.

Дворец живет нынче своей особенной жизнью. Около месяца здесь длится клубничная страда, самая вкусная, горячая и романтичная. Кстати, в это время в населенном пункте проходит еще и феерический фест «Лунінецкія клубніцы». В этом году состоится 25 июня. Ведь только на территории одного этого сельсовета под ароматной ягодой занято 300 гектаров земли. Объемы впечатляющие.