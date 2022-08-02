В Лунинецком районе механизатор «насобирал» 390 литров топлива

В рамках мероприятий по контролю за ходом уборочной кампании правоохранители продолжают выявлять недобросовестных работников сельскохозяйственных предприятий, которые пытаются незаконно нажиться за счет своих предприятий.

Так, в ходе проведения рейдовых мероприятий сотрудниками УИМ Лунинецкого РОВД был установлен 50-летний механизатор одного из предприятий района.

Как выяснилось, мужчина во время проведения уборочной кампании уже успел присвоить себе 390 литров окрашенного дизельного топлива с вверенной ему техники. Похищенное горючее милиционеры обнаружили в гараже частного подворья.

В Малоритском районе правоохранители провели несколько санкционированных осмотров по месту жительства работников АПК.

В деревне Гвозница у 55-летнего водителя «МАЗа»в хозпостройке обнаружены канистры с 360 литрами окрашенного дизтоплива. А в агрогородке Черняны 45-летний механизатор на территории приусадебного участка хранил 220 литров топлива.

Милиционеры Березовского РОВД проверили домовладения механизаторов сельскохозяйственных предприятий района.

В деревне Подкраичи у 47-летнего мужчины в гараже по месту жительства нашли канистры с окрашенным дизтопливом в количестве 100 литров. В деревне Сошица произошел аналогичный случай. 50-летний механизатор хранил канистры с 160 литрами топлива в хозпостройке.

51-летний работник сельхозпредприятия пояснил, что похитил топливо в период уборочной кампании за три раза по 50 литров.

Во всех случаях начат административный процесс по фактам мелкого хищения. Всё топливо возвращено сельхозорганизациям.

Правоохранители напоминают, что рейдовые мероприятия продолжаются.

Если Вам стало известно о фактах либо лицах, причастных к совершению хищений товарно-материальных ценностей, а равно Вы располагаете какой-либо значимой информацией о том, что совершено преступление, Вы можете сообщить информацию по телефону милиции 102.

Отделение информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома