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В Лунинецком районе милиция принимает дополнительные меры

28.10.2022
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В Лунинецком районе с 26 октября по 7 ноября сотрудниками райотдела внутренних дел проводится комплекс дополнительных мер, направленных на предупреждение противоправного поведения граждан

Основные задачи:

— правовое просвещение граждан в организациях, трудовых коллективах и учреждениях образования

— посещение одиноких и одиноко проживающих граждан с иными субъектами профилактики;

— проверка жилых помещений, состоящих на учетах в РОВД;

— осуждение и направление в ЛТП лиц злоупотребляющих спиртными напитками;

— изучение технической укрепленности объектов всех форм собственности, где в текущем году зарегистрированы кражи;

— отработка подъездов, чердаков и подвалов многоквартирных домов с целью выявления фактов свободного доступа к ним с вынесением представлений и предписаний  в адрес субъектов хозяйствования;

— выявление и обследование заброшенных и неэксплуатируемых зданий и сооружений, с целью пресечения фактов проживания в них лиц без определенного места жительства с последующим информированием местных исполнительных и распорядительных органов.

Лунинецкий РОВД

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