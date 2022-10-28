В Лунинецком районе милиция принимает дополнительные меры
В Лунинецком районе с 26 октября по 7 ноября сотрудниками райотдела внутренних дел проводится комплекс дополнительных мер, направленных на предупреждение противоправного поведения граждан
Основные задачи:
— правовое просвещение граждан в организациях, трудовых коллективах и учреждениях образования
— посещение одиноких и одиноко проживающих граждан с иными субъектами профилактики;
— проверка жилых помещений, состоящих на учетах в РОВД;
— осуждение и направление в ЛТП лиц злоупотребляющих спиртными напитками;
— изучение технической укрепленности объектов всех форм собственности, где в текущем году зарегистрированы кражи;
— отработка подъездов, чердаков и подвалов многоквартирных домов с целью выявления фактов свободного доступа к ним с вынесением представлений и предписаний в адрес субъектов хозяйствования;
— выявление и обследование заброшенных и неэксплуатируемых зданий и сооружений, с целью пресечения фактов проживания в них лиц без определенного места жительства с последующим информированием местных исполнительных и распорядительных органов.
Лунинецкий РОВД