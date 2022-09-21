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В Лунинецком районе мошенники активизировались в мессенджере «Viber»

21.09.2022
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В последние дни участились случаи обращений жителей Лунинца в РОВД по факту использования мошенниками абонентских номеров в мессенджере «Viber».

Поясним: мошенники сбрасывают в чаты или сообщества жителей нашего района ссылки, которые содержат вирусы. Пользователь, перейдя по данной ссылке предоставляет доступ к своему аккаунту в мессенджере «Viber» и таким образом мошенники могут им управлять. Также мошенникам предоставляется полный доступ ко всему содержимому телефона пользователя. Вместе с тем, мошенники могут осуществлять звонки, используя абонентский номер человека.

Для того, чтобы удостоверится в том, что Вы не переходили по каким-либо вирусным ссылкам необходимо перейти в настройки мессенджера, далее по вкладке «Учетная запись», далее по вкладке «Компьютеры и планшеты». Если имеются какие-либо подключения, то необходимо нажать на вкладку «деактивировать».

Ирина Ванюк, оперуполномоченный Лунинецкого РОВД

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