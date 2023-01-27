В Лунинецком районе мужчина убил знакомого

По данным следствия, 15 января из Кожан-Городка в правоохранительные органы поступило сообщение от 41-летней женщины о смерти ее супруга. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра тела погибшего обнаружены множественные травмы головы, а на одежде и полу – следы крови, что сотрудникам правоохранительным органов указало о криминальном характере смерти.

Незамедлительно организована работа по установлению обстоятельств трагедии. Проверялись на причастность к преступлению родственники и знакомые погибшего.

По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники милиции задержали 48-летнего соседа. При проведении первоначальных следственных действий он отрицал свою причастность к убийству.

Следователем с привлечением экспертов УГКСЭ по Брестской области проведен тщательный осмотр дома подозреваемого, в ходе которого найдено спрятанное орудие преступления – топор. В сарае обнаружены следы крови, а также иные следы и предметы, свидетельствующие о преступлении.

Благодаря тактически грамотно проведенным следственным действиям и под тяжестью доказательств фигурант признался в совершенном преступлении. В ходе проведения проверки показаний на месте он детально рассказал об обстоятельствах убийства, отметив, что принял погибшего за вора.

К подозреваемому с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу. С его участием проводятся следственные действия, направленные на установление всех причин трагедии.