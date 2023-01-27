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В Лунинецком районе мужчина убил знакомого

27.01.2023
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Следственным управлением УСК по Брестской области расследуется уголовное дело об убийстве 44-летнего жителя Лунинецкого района.
 
По данным следствия, 15 января из Кожан-Городка в правоохранительные органы поступило сообщение от 41-летней женщины о смерти ее супруга. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра тела погибшего обнаружены множественные травмы головы, а на одежде и полу – следы крови, что сотрудникам правоохранительным органов указало о криминальном характере смерти.

Незамедлительно организована работа по установлению обстоятельств трагедии. Проверялись на причастность к преступлению родственники и знакомые погибшего.  
 
По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники милиции задержали 48-летнего соседа.  При проведении первоначальных следственных действий он отрицал свою причастность к убийству.
 
Следователем с привлечением экспертов УГКСЭ по Брестской области проведен тщательный осмотр дома подозреваемого, в ходе которого найдено спрятанное орудие преступления – топор. В сарае обнаружены следы крови, а также иные следы и предметы, свидетельствующие о преступлении.
 
Благодаря тактически грамотно проведенным следственным действиям и под тяжестью доказательств фигурант признался в совершенном преступлении. В ходе проведения проверки показаний на месте он детально рассказал об обстоятельствах убийства, отметив, что принял погибшего за вора. 
 
К подозреваемому с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу. С его участием проводятся следственные действия, направленные на установление всех причин трагедии.
 
Официальный представитель УСК по Брестской области
Роман Зармаев
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