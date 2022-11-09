В Лунинецком районе на конкурсной основе предлагают в аренду водохранилище Велута

Извещение о проведении конкурса по предоставлению в аренду рыболовных угодий фонда запаса, расположенных на территории Лунинецкого района Брестской области

Наименование рыболовных угодий водохранилище Велута, Лунинецкого района Общая площадь гектаров, описание границ рыболовных угодий 667 га, 26 км на север от г. Лунинца между аг. Велута Лунинецкого района и д. Липск, Ганцевичского района Целевая направленность использования рыболовных угодий ведение промыслового рыболовства и организация платного любительского рыболовства Класс, категория окунево-плотвичный Срок заключения Брестским облисполкомом договора аренды рыболовных угодий от 10 до 25 лет Сумма ежегодной арендной платы 0,2 базовых величин за 1 гектар водного объекта Арендодатель Брестский областной исполнительный комитет 224005, ул. Ленина 11, г. Брест

1. Конкурс состоится 15 декабря 2022 года в 14.30: в здании Лунинецкого райисполкома, по адресу: Брестская обл., г. Лунинец, ул. Красная,1 каб.420

Организатор конкурса: комиссия по организации и проведению конкурса по предоставлению в аренду рыболовного угодья водохранилища Велута, для ведения рыболовного хозяйства путем организации промыслового лова рыбы и организации платного любительского рыболовства, созданная решением Лунинецкого районного исполнительного комитета от 26 сентября 2022 г. №1708 «О создании комиссии по организации и проведению конкурса».

2. Для участия в конкурсе приглашаются юридические лица, заинтересованные в получении рыболовных угодий в аренду.

Участникам конкурса не позднее 5 декабря 2022 г. необходимо в адрес организатора предоставить следующие документы:

— заявление в котором указываются сведения о рыболовных угодьях, которые участники конкурса желают получить в аренду по результатам конкурса;

— копию комплексного плана использования рыболовных угодий (далее – комплексный план), разработанного в соответствии с требованиями к его содержанию и форме, установленными Советом Министров Республики Беларусь, запечатанную в отдельном конверте;

— письменные предложения участников конкурса о выполнении условий конкурса, запечатанные в отдельном конверте. При этом данные предложения являются окончательными и не могут уточняться в ходе проведения конкурса;

— копия платежного поручения, квитанции или иного документа, подтверждающего внесение задатка (за исключением случая внесения платы посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства);

— доверенность представителя участника конкурса и копия документа, подтверждающего его личность (в случае, если заявление подписывается не руководителем участника конкурса), либо копия документа, подтверждающего полномочия руководителя участника конкурса;

-биолого-экономическое обоснование ведения рыболовного хозяйства, согласованное в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь, за исключением случаев, указанных в абзаце седьмом настоящей части;

— документы, подтверждающие возможность участия юридического лица в конкурсе указанные в пункте 3 настоящего извещения.

3. К участию в конкурсе допускаются юридические лица:

в отношении которых не возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) и не принято решение об открытии ликвидационного производства;

руководители которых не привлекались к административной ответственности за правонарушения против экологической безопасности, окружающей среды и порядка природопользования и (или) уголовной ответственности за преступления против экологической безопасности, окружающей среды и порядка природопользования в течение последних пяти лет;

в отношении руководителей которых не принимались решения суда о досрочном расторжении (прекращении действия) аналогичного договора с участником конкурса в связи с нарушением им существенных условий такого договора в течение десяти лет до проведения конкурса.

4.Для участия в конкурсе участниками конкурса вносится задаток в размере 30 процентов от суммы ежегодной арендной платы (133,4 базовых величин) на расчетный счет Лунинецкого районного исполнительного комитета BY24 AKBB 3641 0000 1914 0120 0000 ЦБУ №119 ОАО «АСБ Беларусбанк (225644 г. Лунинец, ул. Красная, 1), БИК AKBBBY21121, УНП 200161935, ОКПО 04062268, вносится до 2 декабря 2022 г., с подачей в комиссию заявления.

5. Порядок проведения конкурса определяется Положением о порядке проведения конкурса по предоставлению в аренду рыболовных угодий фонда запаса, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.06.2022 №366 « О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 21 июля 2021 г. №284».

6. Конкурс проводится при наличии заявлений двух и более участников конкурса. Последний день подачи документов 2 декабря 2022 г. не позднее 16.00. Заявления, поступившие после установленного срока, рассмотрению не подлежат. Датой поступления заявления считается дата его регистрации комиссией в книге регистрации участников конкурса. Участник конкурса имеет право до наступления даты проведения конкурса письменно отозвать заявление.

В случае, если заявление подано только одним участником конкурса и его предложения соответствуют условиям конкурса, заключение договора аренды рыболовных угодий осуществляется с этим участником конкурса на предложенных им условиях.

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за 30 календарных дней до начала проведения конкурса.

На заседании комиссии в указанное в извещении время определяется наличие представленных участниками конкурса документов. После этого в присутствии всех членов комиссии вскрываются конверты с комплексными планами и предложениями участников конкурса. Каждое предложение зачитывается председателем комиссии и обсуждается в отдельности.

Участники конкурса вправе присутствовать на заседании комиссии.

7. Победителем конкурса считается участник, который предоставит лучшие предложения о выполнении условий конкурса, которые должны отвечать следующим требованиям:

-сохранение и рациональное использование рыбных ресурсов;

— восполнение изымаемых рыбных ресурсов с целью сохранения видового разнообразия;

— предотвращение загрязнения береговых участков рыболовных угодий;

— осуществление охраны рыболовных угодий;

— обеспечение вылова рыбы согласно установленным квотам на вылов рыбы;

— обеспечение свободного доступа граждан к рыболовным угодьям для осуществления их права общего природопользования;

-создание благоприятных условий для осуществления платного любительского лова рыбы;

-предоставление расчета планируемых затрат на ведение рыболовного хозяйства в рыболовных угодьях, выручки и рентабельности этой деятельности;

— при организации платного любительского рыболовства производить реализацию путевок в соответствии с нормами Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 21.07.2021 г. №284 «О рыболовстве и рыболовном хозяйстве»

— при организации платного любительского рыболовства установить льготные условия гражданам, зарегистрированным по месту жительства в близлежащих к водному объекту населенных пунктах;

— обязательное заключение со специализированными организациями договоров на вывоз и утилизацию отходов.

Победителю конкурса, его единственному участнику размер внесенного задатка учитывается в счет исполнения обязательств по договору аренды рыболовных угодий, заключаемому по результатам конкурса, при внесении платы за аренду рыболовных угодий. Если победитель конкурса, его единственный участник отказался от подписания протокола конкурса, комиссией составляется соответствующий протокол, при этом внесенный победителем задаток возврату не подлежит.

8. Победитель конкурса, его единственный участник, возмещает Лунинецкому районному исполнительному комитету затраты на организацию и проведение конкурса, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам конкурса документации, необходимой для его проведения.

Информация о затратах на организацию и проведение конкурса, порядке и сроках их возмещения в обязательном порядке доводится до сведения участников конкурса до начала его проведения.

При несогласовании Министерством сельского хозяйства и продовольствия, Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, государственными природоохранными учреждениями, осуществляющими управление особо охраняемыми природными территориями, в случае, если рыболовные угодья расположены в границах таких территорий или их охранных зон, помощником Президента Республики Беларусь – инспектором по области, Президентом Республики Беларусь победителю конкурса, его единственному участнику предоставления в аренду рыболовных угодий исполнительным комитетом принимается решение об отказе победителю конкурса, его единственному участнику в предоставлении в аренду рыболовных угодий, а затраты и задаток, возмещенные победителем конкурса, его единственным участником, возвращаются исполнительным комитетом в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения.

Адрес и номер контактного телефона секретаря комиссии: Брестская область, г. Лунинец, ул. Красная 1,каб. 403, тел. 8 016 47 2 11 32.

Документы принимаются со дня публикации извещения по адресу: Брестская область, г. Лунинец, ул. Красная 1,каб. 403