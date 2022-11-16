В Лунинецком районе на воспитании в замещающих семьях находится более 100 детей

Более 290 участников собрал недавно в Бресте I Областной форум специалистов в сфере организации работы с замещающими семьями. Организаторами мероприятия выступили главное управление по образованию Брестского облисполкома и Брестский областной социально-педагогический центр.

Начальник главного управления по образованию Брестского облисполкома Наталья Калиновская в своем выступлении на форуме отметила, что в нашей республике идет поступательный переход от интернатных учреждений к семейным формам воспитания, в которых для детей создаются условия, максимально приближенные к обстановке в семье. В Брестской области хорошо выстроена такая система.

Участие в форуме приняли и представители Лунинецкого отдела по образованию. Педагог-психолог ГУО «Социально-педагогический центр Лунинецкого района» Нина Трушко представила свой опыт работы по сопровождению замещающих семей. Родитель-воспитатель Наталья Морза поделилась опытом работы по воспитанию и взаимодействию с воспитанниками детского дома семейного типа, особое внимание уделила духовно-нравственному воспитанию детей. Приемный родитель Светлана Чернюк впечатлила участников форума своим кулинарным произведением.

Наталья Морза и Нина Трушко были награждены почетными грамотами главного управления по образованию Брестского облисполкома.

На сегодняшний день в Брестской области в замещающих семьях воспитываются 1896 детей. В Лунинецком районе функционируют 4 детских дома семейного типа, 7 приемных семей, и 53 опекунские семьи. На воспитании в замещающих семьях находится более 100 детей.