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В Лунинецком районе на воспитании в замещающих семьях находится более 100 детей

16.11.2022
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г. Брест. Первый областной форум специалистов в сфере организации работы с замещающими семьями. Фото Павла Богуша

Более 290 участников собрал недавно в Бресте I Областной форум специалистов в сфере организации работы с замещающими семьями. Организаторами мероприятия выступили главное управление по образованию Брестского облисполкома и Брестский областной социально-педагогический центр.

Начальник главного управления по образованию Брестского облисполкома Наталья Калиновская в своем выступлении на форуме отметила, что в нашей республике идет поступательный переход от интернатных учреждений к семейным формам воспитания, в которых  для детей создаются условия, максимально приближенные к обстановке в семье. В Брестской области хорошо выстроена такая система.

Участие в форуме приняли и представители Лунинецкого отдела по образованию. Педагог-психолог ГУО  «Социально-педагогический центр Лунинецкого района» Нина Трушко представила свой опыт работы по сопровождению замещающих семей.  Родитель-воспитатель Наталья Морза поделилась опытом работы по воспитанию и взаимодействию с воспитанниками детского дома семейного типа, особое внимание уделила духовно-нравственному воспитанию детей. Приемный родитель Светлана Чернюк впечатлила участников форума своим кулинарным произведением.

Наталья Морза и Нина Трушко были награждены почетными грамотами главного управления по образованию Брестского облисполкома.

На сегодняшний день  в Брестской области в замещающих семьях воспитываются 1896 детей. В Лунинецком  районе  функционируют 4 детских дома семейного типа, 7 приемных семей, и 53 опекунские семьи. На воспитании в замещающих семьях находится более 100 детей.

 

 

 

 

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