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В Лунинецком районе – новый прокурор

В прокуратуре Лунинецкого района новый руководитель. Им стал Юрий Иванович Прокопчук.

Младший советник юстиции Ю.И. Прокопчук родился в г. Пинск в 1988 году, окончил факультет правоведения Барановичского государственного университета. До назначения на ответственную должность был стажером, помощником и старшим помощником прокурора, прокурором отдела областной прокуратуры. Перед назначением в наш район работал заместителем межрайпрокурора в Барановичах.

Областной прокурор Виктор Климов, представляя коллегу, отметил его высокие профессиональные качества и принципиальность. Плодотворной работы в деле укрепления верховенства закона пожелал Юрию Прокопчуку председатель райисполкома Александр Пачко.

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