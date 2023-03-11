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В Лунинецком районе объявлен месячник по благоустройству

11.03.2023
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Решением Лунинецкого районного исполнительного комитетаj от 10.03.2023 №410 «О проведении месячника по благоустройству» с 10 марта по 9 апреля 2023 года на территории Лунинецкого района проводится месячник по благоустройству, обеспечению надлежащего санитарного состояния и озеленению на территориях населенных пунктов района.

Работы будут организованы на дворовых территориях многоквартирных жилых домов, территориях индивидуальных домовладений в  городской и сельской местности, будут привлечены трудовые коллективы и население. 
 
До 1 мая 2023 года необходимо завершить работы по озеленению  населенных пунктов. А также к этому времени обеспечить готовность мемориальных комплексов, воинских захоронений и иных захоронений погибших во время Великой Отечественной войны.

 

 

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