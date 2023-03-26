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В Лунинецком районе определены победители первенства по настольному теннису

26.03.2023
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25 марта на спортивной базе Дворецкой средней школы состоялся финальный турнир первенства района по настольному теннису среди юношей в рамках XXXIII районной спартакиады среди учащихся.

В отличие от зональных соревнований, он носил лично-командное первенство (как проходит область). Отдельно играли младшая возрастная группа (2008 г.р. и моложе, 6 участников) и старшая (12 спортсменов). После круговых турниров места в личном зачёте распределились следующим образом:

 Младшая группа:

1. Мальцев Глеб (СШ N1 г.Микашевичи);

2. Морочковский Никита (Межлесская СШ);

3. Кононович Артём (Любачинская СШ).

В старшей группе призёрами стали:

1. Каленкович Евгений ( Любачинская СШ);

2. Брезин Алексей (Дятловичская СШ);

3. Конопацкий Владислав (Дятловичская СШ).

В командном зачёте на «тоненького» Любачинская СШ (тренер Кузьмич Дмитрий Васильевич) обошла команду Дятловичской СШ (тренер Конопацкий Виктор Фёдорович). Третьими стали ребята из Межлесской средней школы (Бовкунович Александр Саввич).

По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома

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